La mostra fiorentina su Beato Angelico in prima tv su Sky Arte
Prima messa in onda giovedì 13 novembre, su Sky Arte, per “Beato Angelico. Pittore di luce”, il documentario Sky Original incentrato sulla grande mostra che Firenze sta dedicando al maestro del Rinascimento
Fino al 25 gennaio 2026, a Firenze, la Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco accolgono la mostra “Beato Angelico”, tra gli appuntamenti espositivi di maggiore rilievo di questa stagione. A raccontare il progetto e l’artista è il documentario “Beato Angelico. Pittore di luce”, che Sky Arte propone in prima visione giovedì 13 (in streaming solo su NOW; disponibile anche on-demand).
Su Sky Arte il documentario sulla grande mostra di Beato Angelico a Firenze
La presentazione della più grande retrospettiva mai allestita su Beato Angelico è affidata ai curatori della mostra: Carl Brandon Strehlke, curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, con (per il Museo di San Marco) Angelo Tartuferi, già direttore del Museo di San Marco, e Stefano Casciu, direttore regionale Musei nazionali Toscana. A loro si uniscono Arturo Galansino, direttore Palazzo Strozzi, e Marco Mozzo, direttore Museo di San Marco. Nella pellicola – una produzione originale Sky – prende forma un ritratto della vita e delle opere del frate artista, in un percorso immersivo tra arte, storia e spiritualità. A emergere sono le sue straordinarie qualità artistiche, ma anche l’umanità con cui ha saputo interpretare il divino e il mistero, collocando al centro della narrazione l’essere umano.
