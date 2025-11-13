La mostra fiorentina su Beato Angelico in prima tv su Sky Arte

Fino al 25 gennaio 2026, a Firenze, la Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco accolgono la mostra “Beato Angelico”, tra gli appuntamenti espositivi di maggiore rilievo di questa stagione. A raccontare il progetto e l’artista è il documentario “Beato Angelico. Pittore di luce”, che Sky Arte propone in prima visione giovedì 13 (in streaming solo su NOW; disponibile anche on-demand).

Su Sky Arte il documentario sulla grande mostra di Beato Angelico a Firenze

La presentazione della più grande retrospettiva mai allestita su Beato Angelico è affidata ai curatori della mostra: Carl Brandon Strehlke, curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, con (per il Museo di San Marco) Angelo Tartuferi, già direttore del Museo di San Marco, e Stefano Casciu, direttore regionale Musei nazionali Toscana. A loro si uniscono Arturo Galansino, direttore Palazzo Strozzi, e Marco Mozzo, direttore Museo di San Marco. Nella pellicola – una produzione originale Sky – prende forma un ritratto della vita e delle opere del frate artista, in un percorso immersivo tra arte, storia e spiritualità. A emergere sono le sue straordinarie qualità artistiche, ma anche l’umanità con cui ha saputo interpretare il divino e il mistero, collocando al centro della narrazione l’essere umano.

