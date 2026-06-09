Al cinema arriva Disclosure Day, nuovo film evento firmato da Steven Spielberg, che torna a un immaginario sospeso tra fantascienza e thriller geopolitico per interrogare una delle ipotesi più radicali: cosa accadrebbe se l’umanità scoprisse di non essere sola nell’universo? Il progetto, prodotto da Amblin Entertainment, si presenta come una narrazione globale costruita attorno al cosiddetto “Disclosure Day”, il giorno in cui una presunta verità sull’esistenza di intelligenze extraterrestri verrebbe resa pubblica a otto miliardi di persone.

Spielberg e il mito del blockbuster moderno

Con Disclosure Day, in arrivo nelle saleil 10 giugno 2026 con Universal Pictures, Spielberg riafferma la sua posizione centrale nell’immaginario del cinema contemporaneo. Considerato uno dei principali architetti del blockbuster moderno, ha attraversato decenni di cinema ridefinendo non solo il linguaggio dello spettacolo, ma anche le dinamiche industriali di Hollywood, a partire dal successo de Lo squalo, film che ha segnato una svolta epocale nel modo di produrre e distribuire il grande intrattenimento. Nel corso della sua carriera, il regista ha sviluppato uno stile riconoscibile e altamente influente, capace di combinare grande spettacolarità e forte impatto emotivo, trasformando storie spesso semplici in esperienze cinematografiche di portata universale. Disclosure Day si inserisce in questa traiettoria autoriale già ampiamente consolidata, che include opere comeE.T., Incontri ravvicinati del terzo tipo e Jurassic Park. In questi film, Spielberg ha frequentemente esplorato il confine tra umano e ignoto, mettendo in scena il confronto tra la dimensione quotidiana e l’irruzione dell’inaspettato, spesso legata a forme di vita non terrestri o a fenomeni scientifici straordinari.

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“Disclosure Day”. Un cast internazionale per un evento planetario

Al centro della storia troviamo un ensemble di primo piano guidato daEmily Blunt e Josh O’Connor, affiancati daColin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo. Il cast si estende ulteriormente con Wyatt Russell,Henry Lloyd-Hughes, Elizabeth Marvel, Hettienne Park, Tommy Martinez, Gabby Beans, Jeremy Shamos, Brandon Wilson, Priyanka Kedia e Lora Lee Gayer. La sceneggiatura è affidata a David Koepp, storico collaboratore di Spielberg e autore di alcuni dei più grandi successi del cinema contemporaneo, daJurassic Park a La guerra dei mondi. Il progetto si inserisce così nella lunga tradizione del duo creativo, responsabile di franchise e film che hanno superato complessivamente i tre miliardi di dollari di incasso globale.



Margherita Bordino