L’incontro tra Nicolas Ballario e l’artista Francesco Arena su Sky Arte 

Originario di Mesagne (Brindisi), dove è nato nel 1978, è Francesco Arena il protagonista dello studio visit al centro della nuova puntata di The Square. All You Can Art. Su Sky Arte giovedì 1° maggio – in prima visione – si rinnova dunque l’appuntamento con la serieprodotta e realizzata da TIWI, sviluppata in collaborazione con la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e con il MAXXI. Spostandosi in Italia, con il suo trolley giallo, Nicolas Ballario continua a esplorare e raccontare l’arte del nostro tempo, accogliendo anche il punto di vista di chi la fa. In ogni puntata, infatti, un artista apre le porte del suo studio per raccontare aneddoti, riflessioni e work in progress che spaziano dall’arte contemporanea al design

The Square. All You Can Art

Francesco Arena apre le porte del suo studio a Sky Arte

Nella nona puntata della quinta stagione è la volta di Francesco Arena, il cui studio si trova a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Elemento distintivo del lavoro dell’artista sono i numeri: eventi e frammenti di storia vengono prima trasposti sotto forma di equazioni, e poi trasformati ulteriormente in sculture, installazioni o performance. Le opere di Arena, di conseguenza, combinano tempo e misura, dando un’evidenza fisica ai parametri numerici.

La nuova puntata di The Square

Dalla Puglia riflettori quindi puntati sul Piemonte, con la riscoperta del pittore Piero Fogliati e del lavoro con cui, dagli Anni Sessanta al 2016, ha intrecciato arte, scienza e tecnologia. La tappa successiva è in Toscana, alla Fondazione Pistoia Musei, sede della mostra di Daniel Buren dal titolo Fare, Disfare, Rifare. Lavori in situ e situati 1968-2025. A Milano, inoltre, le telecamere di The Square. All You Can Art documentano la mostra Les Monstres Amis. Emilio Scanavino e la X Triennale alla Fondazione Emilio Scanavino.



Prima dell’agenda con gli appuntamenti da non perdere, torna la rubrica realizzata in supporto alla fondazione Banco dell’energia: Teatri in luce. Il luogo scelto per il secondo appuntamento è il Teatro Donizetti di Bergamo, la casa della cultura della città e dei bergamaschi, raccontato dal suo Direttore Generale Massimo Boffelli.



I contenuti del sito di Sky Arte sono curati da Artribune. Scoprite a questo link tutte le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale.