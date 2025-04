Una maratona nei grandi musei d’Italia su Sky Arte

Prodotta da Sky Arte e 3D Produzioni, con la regia di Giovanni Piscaglia e la voce narrante di Lella Costa, la seconda stagione della serie Musei va in onda su Sky Arte martedì 15 aprile, a partire dalle 20:30. Gli otto episodi proposti descrivono il patrimonio museale italiano con sguardo appassionato e approfondimenti accurati. Il risultato è un coinvolgente itinerario lungo l’Italia dell’arte, tra capolavori senza tempo e siti monumentali.

I grandi musei d’Italia protagonisti su Sky Arte

Imprescindibile la tappa con cui prende avvio la serie, che per il proprio incipit punta su Firenze e sulle sue Gallerie degli Uffizi, custodi di un patrimonio artistico tra i più preziosi al mondo. Il capoluogo toscano è inoltre al centro dell’episodio intitolato Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, che si concentra sulla storia di uno dei luoghi della storia fiorentina che combina architettura, arte e paesaggio. Nel corso della programmazione non mancano le esplorazioni nel Palazzo Ducale di Urbino – Galleria Nazionale delle Marche, in due signorile dimore veneziane come la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro e Museo di Palazzo Grimani e nella residenza dei Gonzaga di Palazzo Ducale di Mantova. La serie Musei, infine, comprende tre focus dedicati ad altrettanti siti dell’Italia meridionale, ovvero il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che conserva i Bronzi di Riace, il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, e la Reggia di Caserta.

I contenuti del sito di Sky Arte sono curati da Artribune. Scoprite a questo link tutte le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale.