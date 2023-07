Non c’è alcun dubbio, tra i film più attesi dell’autunno 2023 c’è Napoleone di Ridley Scott (Il Gladiatore, Le Crociate – Kingdom of Heaven, The Last Duel). Il film, prodotto da Apple Original e distribuito da Sony Pictures, uscirà in Italia il 22 novembre e in America il giorno seguente, in occasione del giorno del Ringraziamento.

Il trailer del film “Napoleone” di Ridley Scott

Nel trailer da poco rilasciato compare subito Napoleone. Lo vediamo in alcuni momenti determinati del suo percorso militare e politico, culminato come è noto con la sconfitta di Waterloo, in Belgio. Già le prime immagini propongono una grande cura di costumi e scenografie, imprescindibile per un film storico. Grigio e giallo sono i colori che dominano la fotografia, che offre un primo impatto spettacolare.

Il cast di Napoleone con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby

Accresce ora la curiosità per questo film, che vede protagonista Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone – con un evidente lavoro sul fisico – e Vanessa Kirby – inarrestabile dopo la sua partecipazione in The Crown – in quelli della sua prima moglie Giuseppina Bonaparte. Fanno parte del cast anche Tahar Rahim, Scott Caine, Ben Miles e Paul Rhys. Dalla trama ufficiale: il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero, in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Margherita Bordino