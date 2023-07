Su Sky Arte: il documentario sulla mostra NERO Perugino Burri

L’Umbria e la comune passione per la materia sono due punti di connessione fra Pietro Vannucci detto “Il Perugino” e Alberto Burri. I due artisti sono i protagonisti della mostra in corso, fino al 2 ottobre prossimo, nelle rinnovate sale di Palazzo Baldeschi, nel centro storico di Perugia. Organizzata da Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri, l’esposizione NERO Perugino Burri viene raccontata dal documentario omonimo, in onda Sky Arte giovedì 13 luglio.

Il documentario NERO Perugino Burri

Diretta da Arianna Marelli – prodotta per Sky Arte da 3D Produzioni –, la pellicola svela ai telespettatori il dietro le quinte e le fasi di allestimento della rassegna perugina. Attraverso immagini esclusive e grazie ai contributi dei curatori e di alcuni esperti, il documentario illustra inoltre i contenuti storico-artistici alla base del progetto espositivo.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Resa possibile anche grazie ai concessi dal Louvre di Parigi e dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze, la mostra NERO Perugino Burri si focalizzata su un colore per indagarne la varietà di impieghi e significati. Sinonimo di mistero e oscurità, ma nello stesso tempo simbolo di eleganza, il nero consente di analizzare i due influenti maestri umbri vissuti a quasi cinquecento anni di distanza.



I contenuti del sito di Sky Arte sono curati da Artribune. Scoprite a questo link tutte le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale



Visita Sky Arte