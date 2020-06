Su Sky Arte: la storia di Plácido Domingo

La serie dedicata ai grandi nomi della lirica, in onda su Sky Arte, stavolta prende in esame la carriera di Plácido Domingo, tenore leggendario.

Non sono molti i tenori che hanno lasciato il profondo segno del loro passaggio nella storia della musica lirica, ma Plácido Domingo è certamente uno di questi. Sarà lui il protagonista dell’episodio di Opera legends in onda su Sky Arte lunedì 8 giugno, la serie che approfondisce l’esistenza e la carriera delle personalità che hanno reso celebre un genere molto amato dal pubblico. Originario di Madrid, con le sue oltre quattromila performance canore e un repertorio che l’ha visto cimentarsi in numerosi ruoli, l’artista si è anche distinto come direttore d’orchestra in alcune delle istituzioni più note al mondo – dalla Metropolitan Opera alla Vienna State Opera, dalla Los Angeles Opera alla Chicago Symphony, solo per citarne qualcuna. Infine è memorabile la sua collaborazione con altri due giganti della lirica, che l’ha portato a esibirsi a più riprese insieme a Luciano Pavarotti e José Carrera.

Il sito di Sky Arte è powered by Artribune, che ne cura contenuti e interfaccia digitale. Scoprite a questo link le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale del primo canale televisivo culturale italiano in HD…

http://arte.sky.it