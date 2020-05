Si svolgerà dal 5 al 15 giugnoil Biografilm Festival, rassegna dedicata alle biografie e ai documentari in una versione inevitabilmente online e molto insolita per una manifestazione che da sempre vive di condivisione, di fisicità e grande festa di cinema e musica. “È una grande emozione presentare al pubblico di Biografilm l’opera di alcuni maestri, di tanti talenti già noti e premiati, e al tempo stesso puntare sulle opere prime, ben il 45% nei due concorsi. Seguire e valorizzare i talenti emergenti, che magari potranno essere i maestri e le maestre del futuro, è stato motivo di ispirazione per tutto il nostro lavoro di selezione”, dichiara la direttricedel FestivalLeena Pasanen. “Sono orgogliosa di poter dare spazio a un cinema sempre più fatto da donne, alla regia ma anche alla produzione e in tutti gli altri ruoli. Se consideriamo i film in concorso, la percentuale delle registe arriva al 45%”.

IL BIOGRAFILM FESTIVAL ONLINE. LE NOVITÀ

La selezione della 16esima edizione del Biografilm Festival è costituita da film provenienti da 26 Paesi, di cui il 33% è composto da opere prime e il 45% da film con registe donne. In tutto i film in gara sono 43 e sono visibili nei giorni del festival sulla piattaforma MyMovies.it, gratuitamente. Come sempre il Biografilm Festival ha qualche novità, come la sezione Meet the Masters, con tre film che il festival vuole mettere in evidenza e mostrare al meglio al grande pubblico: I Walkdi Jørgen Leth, Irradiated (Irradiés) di Rithy Panh, Master Cheng(Mestari Cheng) di Mika Kaurismäki. Per questo motivo ciascuna di queste tre proiezioni sarà seguita da un’intervista con il regista, per approfondire la sua visione del mondo e del cinema attraverso il film realizzato. Riguardo i registi di questa sezione la direttrice Pasanen spiega: “Jørgen Leth è uno dei più interessanti e sperimentali registi e artisti scandinavi, Rithy Panh è una firma originalissima e inconfondibile, Mika Kaurismäki, finlandese come me, è capace di spaziare con maestria in grandi coproduzioni internazionali dal documentario alla fiction con grandi attori”.

– Margherita Bordino

I FILM DEL BIOGRAFILM FESTIVAL EDIZIONE NUMERO 16

CONCORSO INTERNAZIONALE:

Barzakh (Barzaj), di Alejandro Salgado

Because of My Body, di Francesco Cannavà

The Earth is Blue as an Orange (Zemlia blakytna niby apel’syn), di

Iryna Tsilyk

Ecstasy (Êxtase), di Moara Passoni

Faith, di Valentina Pedicini

It Takes a Family (De skygger vi arver), di Susanne Kovács

King Of The Cruise, di Sophie Dros

Noodle Kid (La yi wan mian), di Huo Ning

Sing Me a Song, di Thomas Balmès

This Train I Ride, di Arno Bitschy

Wake Up on Mars (Réveil sur Mars), di Dea Gjinovci

Walchensee Forever, di Janna Ji Wonders

BIOGRAFILM ITALIA:

La casa dell’amore, di Luca Ferri

In un Futuro Aprile, di Francesco Costabile e Federico Savonitto

La nostra strada, di Pierfrancesco Li Donni

La Pallina sulla conca, di Francesca Iandiorio

Parola d’onore, di Sophia Luvarà

Sqizo, di Duccio Fabbri

Tuttinsieme, di Marco Simon Puccioni

West Of Babylonia, di Emanuele Mengotti

BIOGRAFILM ART & MUSIC:

Abbas by Abbas, di Kamy Pakdel

Being Eriko (Erikos verdener), di Jannik Splidsboel

Don’t Rush, di Elise Florenty e Marcel Türkowsky

Gli anni che cantano, di Filippo Vendemmiati

Half Dream (Ban Meng), di Dandan Liu

Keyboard Fantasies: The Beverly Glenn-Copeland Story, di Posy Dixon

Kubrick by Kubrick (Kubrick par Kubrick), di Gregory Monro

Margaret Atwood: A Word After A Word After a Word is Power, di Peter

Raymont e Nancy Lang

My Rembrandt, di Oeke Hoogendijk

CONTEMPORARY LIVES:

#Unfit – The Psychology of Donald J. Trump, di Dan Partland

Always Amber, di Lia Hietala e Hannah Reinikainen

Angels on Diamond Street, di Petr Lom

Chained (Agora II), di Yorgos Avgeropoulos

Fat Front, di Louise Unmack Kjeldsen e Louise Detlefsen

The Forum (Das Forum), di Marcus Vetter

Love Child, di Eva Mulvad

Merry Christmas, Yiwu, di Mladen Kovačević

Self Portrait, di Katja Høgset, Margreth Olin e Espen Walli

Termite (Mouriyaneh), di Masoud Hatami

We Were Not Born Refugees (No nacimos refugiados), di Claudio Zulian