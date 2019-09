Su Sky Arte: destinazione Lazio, in cerca dei templari

Farà tappa in Lazio il nuovo episodio di Sei in Paese meraviglioso, la serie condotta su Sky Arte da Michelle Carpente e Dario Vergassola i quali, durante la puntata in onda lunedì 2 settembre, percorreranno le terre che dai monti Lepini sono rivolte verso la costa, giù verso il mitico Monte Circeo. Nella medievale Priverno, circondata da possenti installazioni militari, si resta affascinati dalle sculture dei frati dell’Abbazia di Fossanova, capolavoro di architettura che precede la salita al borgo medievale di Sermoneta, guardato a vista dallo svettante Castello dei Caetani. Storie di dame e cavalieri riecheggiano anche tra le mura del chiostro dell’Abbazia di Valvisciolo, dove la leggenda dei templari parla attraverso segni e suggestioni, frasi latine in anelli concentrici, croci in pietra scolpite sul rosone e sul portone d’ingresso. I motivi medievali e floreali del chiostro richiamano quelli della vicina oasi di Ninfa, luogo magico d’acque e architetture, immerso in una atmosfera fiabesca.

