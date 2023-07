Sposarsi con se stessə: è l’esperienza che sarà possibile vivere dal 13 al 16 luglio al Festival Videocittà di Roma grazie alla creazione digitale e artistica di Elena Ketra, artista da tempo impegnata sui temi dell’empowerment femminile e sull’inclusione di genere, che ha recentemente esposto al Museo Madre di Napoli. L’azione è organizzata dalla Fondazione Solares delle Arti in collaborazione con la galleria Supermartek.

Elena Ketra

La ricerca di Elena Ketra e il lavoro di Daniela Comani

Oltre venti anni fa un’artista italiana che dalla fine degli anni Ottanta vive a Berlino, Daniela Comani, ha dato vita a una serie di lavori geniali intitolata Matrimonio felice. E il lavoro di Ketra li riporta alla mente: le opere erano costituite da foto in cui era una coppia etero molto affiatata. In realtà si trattava dell’artista stessa, truccata da uomo e da donna. Era la sua idea di matrimonio felice, sposarsi con se stessi. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti: la società è cambiata, la questione di genere è diventata di primaria importanza, ma molto è ancora da fare. Comani vedeva lontano e non tutti riuscivano a comprendere la potenza del suo lavoro.

La “sologamia” nell’opera di Elena Ketra per Videocittà a Roma

Ora quella di Ketra è una volontà di superamento degli stereotipi di genere: “imparare ad amare se stessi è necessario per poter amare in modo libero ogni altro essere umano”, sottolinea l’artista. “È l’affermazione della propria indipendenza affettiva, la presa di coscienza di sé e delle proprie capacità, forza e bellezza, al di là di diktat estetici, sociali e sessuali uniformanti. L’inclusione sociale parte prima di tutto da noi stessə”. Il primo caso di sologamia nella società occidentale pare sia avvenuto trent’anni fa, quando una quarantenne, assai legata alla sua persona, ha deciso di sposarsi. Ci immaginiamo già la reazione della società alla sologamia, ma forse per i più retrivi, per i difensori a oltranza della famiglia e dei suoi valori, è più facile concepire di sposarsi con se stessi che unirsi con una persona dello stesso sesso.

Angela Madesani

