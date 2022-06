7. ORSOLINA28 ART FOUNDATION – DANZA CONTEMPORANEA E GUSTO IN MONFERRATO

Torna sull’Open Air Stage la rassegna estiva di Orsolina28 Art Foundation dedicata ai talenti emergenti della danza contemporanea: giovani artisti internazionali portano in scena appunti dei loro nuovi lavori coreografici per condividerli in anteprima assoluta con il pubblico di Focus on Creation. Tra mecenatismo e sostenibilità, Orsolina28 Art Foundation si impegna, infatti, a sviluppare una nuova visione del rapporto tra creatività, sostegno al talento e rigenerazione sociale. E lo fa a Moncalvo, nel Monferrato Patrimonio Unesco, nell’orto-scrigno dei sapori di Matteo Baronetto, chef del ristorante Il Cambio di Torino. Qui, per la rassegna estiva Focus on Creation, va in scena in prima assoluta in Europa, 2019 di Ohad Naharin, il 18 e 19 giugno, a Moncalvo. Lo spettacolo, che ha debuttato al Suzanne Dellal Center di Tel Aviv e non è mai stato rappresentato fuori da Israele, sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente The EYE, l’originale spazio architettonico progettato da Orsolina28 Art Foundation in collaborazione con Ohad Naharin.

www.orsolina28.it