“Viviamo un tempo sospeso ed incerto, che l’arte e la creatività possono illuminare: l’idea del concerto sospeso è figlia di questo tempo, nasce in un momento complesso e faticoso, ma dà senso alla nostra capacità di attendere, di vivere la complessità. Il concerto è maturato in questi mesi, accade ora, il tempo si è schiuso”, con queste parole Emanuele Montibeller, direttore artistico di Arte Sella, introduce il concerto celebrativo dei 20 anni di Fucina Arte Sella che andrà in scena domenica 22 maggio in due tranche ad Arte Sella, il museo en plein air della Val di Sella, a Malga Costa nei pressi di Borgo Valsugana, in Trentino.

I 20 ANNI DI FUCINA ARTE SELLA NEL PARCO OMONIMO IN TRENTINO

Fucina Arte Sella è il festival-laboratorio che negli anni ha visto dialogare, immersi in un paesaggio naturale e artistico straordinario, musicisti, ad iniziare dal suo ideatore, il violoncellista Mario Brunello, attori, poeti, scrittori. Il contesto è quello di Arte Sella, uno dei più famosi e longevi musei en plein air nel panorama nazionale e internazionale, ormai nato 36 anni con l’idea di creare in Italia un modo totalmente inedito di produrre, ma soprattutto di esporre e interagire con l’arte, introducendo due fattori importantissimi, la natura e il tempo. “Fucina Arte Sella è un’ulteriore creatura che Arte Sella è riuscita a far nascere seguendo la propria filosofia: le opere che lì nascono hanno una vita completamente legata al luogo, all’atmosfera, al paesaggio naturale e alle persone che lo frequentano”, spiega Brunello. “E la Fucina, con i suoi incontri artistici e i suoi laboratori formativi, ha sempre cercato di tradurre lo spirito di Arte Sella in suoni. I programmi musicali che si suonano nella nostra “stalla da concerto” non possono avere lo stesso significato se eseguiti in una comune sala da concerto, anche la più prestigiosa”.

EVENTO CELEBRATIVO DEI VENT’ANNI DI FUCINA ARTE SELLA

Proprio Mario Brunello sarà uno dei protagonisti dell’esecuzione in prima assoluta di Quintetto sospeso, composizione commissionata da Arte Sella a Giovanni Sollima per festeggiare i vent’anni di Fucina Arte Sella. “È un quintetto nel quintetto: la forma caleidoscopica e aperta ospita diversi movimenti o – preferisco dire – libere riflessioni sull’ambiente, sul clima, sulle radici, su di noi”, sottolinea Sollima. “L’idea – per me fortissima e piena di significati – di destinarlo ad Arte Sella e agli amici con cui ne condividerò l’esecuzione mi ha accompagnato per tutta la stesura”. Durante i due concerti – con inizio alle ore 14,30 e alle ore 17 -verranno eseguite anche le seguenti composizioni: Durchhaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen dalla Fantasia op 17 per pianoforte di Robert Schumann, Rasch Langsam, mit melanchonischem Ausdruck da Märchenbilder op 113 per viola e pianoforte dello stesso autore e Scherzo dalla Sonata F.A.E. per violino e pianoforte di Johannes Brahms. Nella speciale occasione Giovanni Sollima suonerà il violoncello di fieno costruito espressamente per lui dalla scultrice Julia Artico: un’ulteriore testimonianza della profonda interconnessione tra Arte Sella e la natura.

– Claudia Giraud