Chi scrive ha avuto modo di vedere tutte le edizioni di Poppositions, dal 2012 ad oggi. Sette puntate (le ultime due dirette da Nickolaas Johannes Lekkerkerk) che hanno rappresentato un crescendo in evoluzione per una kermesse partita come totalmente destrutturata e spettinata e oggi interessante punto di riferimento per collezionisti e gallerie di ricerca. Naturalmente l’atmosfera radicalmente “indipendente” ha lasciato in parte spazio ad un setting più fieristico. Quest’anno, in una nuova sede nel cuore della città, Poppositions ha maggiormente le sembianze di una fiera. Gli stand sono più stand e soppiantano il percorso immaginato come una mostra collettiva degli anni passati. Le gallerie sono una trentina disposte su quattro piani e alcuni elementi allestitivi ricordano effettivamente la fiera Independent che, proveniente da New York, si è svolta per alcuni anni in questi giorni di aprile in parallelo ad Art Brussels e che invece quest’anno ha deciso di cambiare posizionamento puntando sull’autunno. Poppositions, dicevamo, è cresciuta molto. Le gallerie sono di alto livello, il pubblico pure, molti progetti sono assai interessanti. Ma oltre alla bravura del team, ci sono dei fattori esogeni da considerare: uno lo abbiamo detto ed è lo spostamento di Independent. Ovviamente una parte di quel pubblico ha guardato a Poppositions per soddisfare la propria richiesta di ricerca e sperimentazione. Un altro motivo è il profilo molto establish e commerciale di Art Brussels: se c’è una fiera istituzionale è abbastanza naturale che vi siano spazi complementari per una fiera indipendente. Nella fotogallery tutte le immagini della manifestazione, ma oltre agli stand è da seguire il public program di Poppositions che si difende bene tra lectures, performance e dibattiti.

– Massimiliano Tonelli

POPPOSITIONS

Place du Nouveau Marché aux Grains 22-23

fino al 22 aprile

www.poppositions.com