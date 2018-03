Rivoluzioni. Ribellioni, cambiamenti, utopie è il tema portante della tredicesima edizione di Fotografia Europea, il festival nato da un progetto della Fondazione Palazzo Magnani e del Comune di Reggio Emilia, interamente dedicato alla forma d’arte della fotografia, in programma a Reggio Emilia dal 20 aprile al 17 giugno 2018, con tre giornate inaugurali previste il 20, 21 e 22 aprile. “Come rappresentare fotograficamente la rivoluzione oggi insieme e al di là del tradizionale reportage?”, si è chiesto Walter Guadagnini, direttore artistico del Festival. “E soprattutto, che significato può avere oggi il termine rivoluzione, in un mondo complesso, segnato da squilibri sociali sempre più marcati e dalle grandi migrazioni, fattori che minano la stabilità di intere aree geografiche e culturali? Chi è il rivoluzionario, oggi? Difficile figurarsi l’epica di Che Guevara riportata nell’attualità, nel momento in cui il mito rivoluzionario è diventato icona funzionale ad ogni uso: forse anche in questo caso è necessario ripensare non solo le immagini, ma l’immaginario collettivo del mondo odierno”. L’attenzione della rassegna si focalizza, quindi, sulle rivoluzioni come momenti e pratiche della ribellione, del cambiamento, del rinnovamento, che possono avere un immediato riscontro, portare a conseguenze dirette, ma che possono anche mantenere quel carattere utopico che ne caratterizza spesso l’origine ideale. Anche per il 2018, Fotografia Europea allarga, poi, i propri confini verso importanti realtà culturali e artistiche della regione, come la Fondazione MAST di Bologna, il CSAC dell’Università di Parma, la Collezione Maramotti, la Fondazione Modena Arti Visive, cui si unisce l’Osservatorio Fotografico di Ravenna e Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea di Rubiera e ospita – per il secondo anno consecutivo -, gli Stati generali della Fotografia promossi insieme al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il programma di Fotografia Europea, mai così ricco, si estenderà, infine, a luoghi inediti, come quelli dell’imponente Banca d’Italia, del Battistero e del Palazzo del Vescovado, della liberty Villa Zironi e dell’edificio ad uso commerciale in via San Rocco. Un modo per riscoprire spazi solitamente chiusi e poter apprezzare il valore del patrimonio storico e architettonico della città. Eccoli nel dettaglio.

– Claudia Giraud

https://www.fotografiaeuropea.it