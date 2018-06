È una riflessione intorno ai multipli significati del concetto di “ozio” la mostra che il prossimo 11 giugno inaugurerà a Palermo presso il Teatro Ditirammu alla Kalsa. Ozio è, per l’appunto, il titolo dell’esposizione curata da Adina Drinceanu che, attraverso gli interventi degli artisti Anca Benera + Arnold Estefan, Ishion Hutchinson, Concetta Modica e con un contributo di Sanford Biggers, indagherà le contraddizioni insite nella parola “ozio”, spesso associata alla pigrizia, al piacere, all’indolenza, alla contemplazione, all’inattività, all’inerzia e alla stanchezza. Questo lemma e i suoi derivati riflettono una lunga tradizione di impegno filosofico, religioso e letterario, dove l’ozio viene usato in maniera ambivalente e connotato in maniera positiva come negativa. Un’ambiguità, o una bipolarità, che in occasione della mostra viene messa in relazione con la Sicilia, terra che, per storia e cultura, ha fatto della contraddizione la sua caratteristica predominante.

L’OZIO E LA SICILIA

“L’idea della mostra trae ispirazione dalla mia personale esperienza di Palermo, città che ho percepito come un ecosistema temporale multi-stratificato”, spiega ad Artribune Adina Drinceanu. “Mi ha colpito la facilità con cui l’ozio può essere raggiunto attraverso il sovraccarico sensoriale generato dallo spettacolo visivo contradditorio di questa città, dove lo spazio è intrinseco di ricordi sublimi di dominazioni passate e di segni urbani di abbandono, guerra, mafia ed utopie mescolate alla speculazione. Sicuramente ha contribuito il mio incontro con i rituali dei palermitani e con le loro storie personali sulle quali il senso del tempo si avverte in maniera quasi fisica”.

LA MOSTRA

Ozio esporrà film, installazioni e performance site specific create dagli artisti Anca Benera e Arnold Estefan, originari di Bucharest, e dall’artista siciliana Concetta Modica. Il poeta jamaicano-americano Ishion Hutchinson presenterà un ambiente sonoro e una performance che si avvarrà del contributo dell’artista newyorkese Sanford Biggers. La mostra si svolgerà e svilupperà nel contesto del Teatro Ditirammu, piccolo teatro con 52 posti a sedere impegnato nella conservazione e divulgazione della storia orale palermitana e siciliana. La mostra ospiterà inoltre la performance teatrale OzioLapa scritta e diretta da Elisa Parrinello e prodotta dal Teatro Ditirammu. “La collaborazione con il Teatro Ditirammu nasce in modo spontaneo, attraverso una ricerca sulla memoria orale locale”, continua Drinceanu. “Desideravo creare un legame più profondo tra la mostra e il carattere più intimo della città, seguendo il filo azzurro dell’ozio, che si svolge dall’arte alla poesia e alla musica. Questo teatro è custode dei canti, cunti, poesie orali e proverbi popolari che tutti insieme riflettono la complessa storia dei palermitani. Grazie a questa collaborazione”, conclude la curatrice, “è nata la performance OzioLapa, interpretata dai Picciotti della Lapa, scritta e diretta da Elisa Parrinello insieme a Daniele Billitteri”.

