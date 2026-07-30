Bolsena punta sul cinema per promuoversi come destinazione turistica con un cortometraggio
La cittadina della Tuscia, affacciata sul lago omonimo dell’Alto Lazio, sceglie di investire su un prodotto audiovisivo promozionale confezionato come fosse un piccolo film. Mettendo insieme luoghi, storia, persone per un racconta evocativo basato sulla performance
C’è il lago, ripreso all’alba e al tramonto, certo elemento caratterizzante dell’identità culturale di Bolsena. E poi la Basilica di Santa Cristina, Palazzo Cozza Caposavi, Palazzo del Drago, gli spazi della quotidianità dello storico centro della Tuscia, nell’Alto Lazio, quasi al confine con l’Umbria. Ma anche le persone, le relazioni, i gesti di un territorio che sceglie di raccontarsi attraverso un progetto audiovisivo che punta a superare il tradizionale video turistico promozionale.
Il film “Perpetual” per la promozione turistica di Bolsena
Perpetual è il titolo del destination film finanziato dal Comune di Bolsena per proporre la città come meta turistica d’eccellenza nel panorama nazionale “attraverso la qualità delle immagini, la forza dell’identità e la riconoscibilità del racconto”. Un prodotto con l’ambizione dell’opera cinematografica: script e regia sono stati affidati ad Andrea Speca e Chiara Gualterio, la coreografia è firmata da Alessandra Vettraino, Sandro Giorgetti ha curato il coordinamento produttivo. Elementi che insieme alle riprese aeree e FPV strutturano un racconto audiovisivo di Bolsena dal quale nasceranno trailer, cut verticali, backstage, gallery, e un itinerario Dentro Perpetual per ritrovare i luoghi presentati in video. “Abbiamo lavorato per costruire un film capace di trasformare Bolsena in immaginario: un luogo reale, ma anche una percezione, un ritmo, una memoria” spiega Giorgetti “È un progetto di comunicazione turistica, ma anche un investimento sul posizionamento culturale e visivo della città”. Ma l’investimento sull’inedito progetto di promozione turistica consta anche di una nuova piattaforma online dedicata – nell’alveo del sito Visit Bolsena – e di una campagna social con contenuti ad hoc per Instagram e Facebook.
La Tuscia si propone come destinazione turistica di rilievo nazionale
L’obiettivo è quello di superare la comunicazione descrittiva tradizionale attraverso il linguaggio del cinema per rafforzare identità, reputazione e riconoscibilità della “destinazione” Bolsena sul piano nazionale. Con l’idea di fare del film non un episodio isolato, ma la piattaforma narrativa centrale della nuova comunicazione turistica della città, capace di produrre effetti positivi nel lungo periodo. Lo sottolinea il sindaco Andrea Di Sorte: “Perpetual rappresenta una scelta importante per Bolsena: raccontare la nostra città attraverso un linguaggio nuovo, emozionale e contemporaneo. Non volevamo soltanto promuovere una destinazione, ma consegnare al pubblico un’immagine autentica e memorabile della nostra identità”. E di “progetto ambizioso, che offre alla Tuscia e al Lazio un’immagine contemporanea, autorevole e fortemente riconoscibile” parla Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera dei deputati. A beneficiare dell’iniziativa, come evidenzia il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, dovrebbe essere infatti tutto il territorio della Tuscia.
Il film che vuole rendere visibile l’energia dei luoghi
Il poco meno di quattro minuti, il cortometraggio evoca il “movimento perpetuo di infinita bellezza” che Bolsena invita a condividere: “Abbiamo immaginato Bolsena come un organismo vivo, attraversato dal tempo, dall’acqua, dai gesti e dalle presenze. Il film è costruito su una tensione continua tra intimità e comunità, tra paesaggio e corpo, tra memoria e movimento. La coreografia non è decorazione, ma un modo per rendere visibile l’energia dei luoghi e la loro capacità di continuare a parlare”, spiegano gli autori e registi del film, Speca e Gualterio.
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