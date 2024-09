Exilles, Fenestrelle, Gavi, Vinadio e – novità di quest’anno – l’Opera 5 di Moiola: sono 5 le fortificazioni tra torinese, cuneese e alessandrino che fanno parte del sistema Forti Piemonte, il piano di valorizzazione delle architetture fortificate piemontesi attraverso un sistema integrato di eventi che culminerà il 21 e 22 settembre con la seconda edizione di Forti Fortissimi! Un weekend di visite guidate, passeggiate e percorsi escursionistici mozzafiato per raggiungere le fortezze piemontesi coinvolte nel progetto. Che da quest’anno include anche Le Strade dei Forti, nato dalla volontà di valorizzare il paesaggio fortificato del Pinerolese.

Forti Piemonte: piano di valorizzazione delle fortificazioni piemontesi

“Abbiamo sviluppato in accordo con la Regione Piemonte il piano di valorizzazione culturale del sistema delle fortificazioni piemontesi, che, con questa seconda annualità, consolida le finalità e il percorso avviato lo scorso anno in una prospettiva di sviluppo di un’offerta turistica integrata e sostenibile del nostro straordinario patrimonio fortificato”, spiega Matteo Bagnasco, responsabile dell’Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo, promotrice dell’iniziativa con la Regione Piemonte, coordinata dalla Fondazione Artea.

Le iniziative delle fortezze del Piemonte

Per tutta l’estate il piano – da quest’anno anche un brand con un logotipo e un’immagine coordinata – ha animato con una serie di iniziative questi luoghi ricchi di storia e tradizioni. Fra le iniziative turistico-culturali ancora in corso ci sono spettacoli, musica, visite guidate e anche uno speciale gioco a premi per incentivare la visita e la partecipazione alle attività previste in tutte le fortificazioni coinvolte.

La seconda edizione di Forti Fortissimi!: le novità

Un fitto calendario che culmina il 21 e 22 settembre con la seconda edizione del weekend Forti Fortissimi!: le cinque fortezze piemontesi si uniranno in un unico circuito museale e culturale diffuso con proposte pensate per un pubblico diversificato di visitatori e turisti e che vedrà protagonisti, tra gli altri, grandi nomi del teatro, come Umberto Galimberti e Lella Costa. Per l’occasione, le attività saranno rese maggiormente accessibili dal servizio di navetta andata-ritorno da Torino. Tra le novità di quest’anno anche l’Opera 5 di Moiola (CN), un’opera in caverna, tra le più grandi del cuneese, facente parte di un più ampio sistema difensivo di fortini costruito tra il 1940 e 1940 in Valle Stura, e il progetto Le Strade dei Forti: un percorso a piedi e in bici, tra montagna e pianura, attraverso luoghi tra i più belli del pinerolese, come la grande muraglia piemontese – il Forte di Fenestrelle -, e la splendida e conosciutissima dai biker italiani e stranieri Strada dell’Assietta.



Claudia Giraud

