1. L’ITINERARIO NEL CENTRO DI SAVONA

Immaginando di arrivare in città dal mare, come per molti secoli hanno sperimentato mercanti e viaggiatori accolti dall’importante scalo portuale ligure, la visita inizia dalla trecentesca Torre della Quarda (la Torretta), quanto resta dell’antica cinta muraria eretta nel Medioevo a difesa del nucleo urbano. La torre, intitolata al navigatore Leon Pancaldo, si staglia con i suoi 23 metri d’altezza in prossimità della Darsena Vecchia (non distante dall’area del porto riqualificata da Ricardo Bofill nel 2005). Da qui parte via Paleocapa, con la sua infilata di portici ottocenteschi: il rettifilo (al civico 3 si apprezza la facciata Liberty del Palazzo dei Pavoni) taglia un centro cittadino contraddistinto da numerosi punti di interesse di carattere religioso. In piazza del Vescovado, la Cattedrale dell’Assunta fu eretta a cavallo tra il XVI e il XVII secolo (facciata e cupola, però, sono ottocentesche); all’interno si scopre il coro ligneo commissionato da papa Giulio II della Rovere, solo una delle molteplici tracce lasciate in città dal casato savonese che diede i natali non solo al pontefice cinquecentesco, ma anche a Sisto IV (molto più avanti nel tempo, all’inizio dell’Ottocento, il cesenate Pio VII, fatto prigioniero da Napoleone, trascorrerà la cattività a Savona, negli appartamenti del Palazzo Vescovile). Poco distante, la decorazione della Cappella Sistina si deve proprio a Sisto IV, che fece dell’edificio il monumentale luogo di sepoltura dei suoi genitori. Poche tracce restano dell’apparato decorativo quattrocentesco, mentre si apprezzano gli stucchi policromi e gli affreschi commissionati dal doge genovese Francesco Maria della Rovere.

L’itinerario del sacro prosegue alla scoperta dei numerosi oratori che punteggiano l’abitato, testimonianza di una fiorente attività religiosa laicale e custodi di un patrimonio artistico che spazia dagli affreschi che decorano molti ambienti alle casse processionali di origine settecentesca, antichi gruppi scultorei lignei ancora movimentati in occasione di processioni. In piazza Sisto IV, l’Oratorio di Nostra Signora del Castello ospita la più antica confraternita cittadina, e conserva un polittico dipinto da Vincenzo Foppa e Ludovico Brea alla fine del Quattrocento. Mentre è l’Oratorio dei Santi Agostino e Monica a conservare uno dei gruppi lignei più scenografici, L’Incoronazione di Spine di Anton Maria Maragliano (1710). La visita non può che concludersi ai piedi della Torre del Brandale, nuovamente giunti al porto: ribattezzata Campanassa, la torre trecentesca si innalza per 50 metri e conserva l’antica campana che richiamava i cittadini alle sedute del Parlamento.

Volendo usufruire di un tour guidato, il Comune promuove un programma di trekking urbano: gli ultimi due appuntamenti dell’anno, il 2 e il 13 dicembre, condurranno con visita gratuita alla scoperta dei luoghi di Raffaele Collina e della Cultura del presepe (in concomitanza con la Fiera di Santa Lucia).