6. MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE

Costruito su progetto dell’archistar Renzo Piano lungo l’Adige, il percorso espositivo del Museo delle Scienze di Trento non poteva che ispirarsi alla montagna: ai visitatori si consiglia infatti di salire subito all’ultimo piano dell’edificio per ridiscendere man mano, scoprendo a ogni livello le alte vette, la natura alpina, la lunga vicenda delle Dolomiti, la storia dell’uomo dalle origini alle prospettive future, per immergersi poi nella serra tropicale. Dalla terrazza si intuisce come l’andamento dei tetti richiami i versanti dei monti e tutto, in questo piano, fa pensare all’alta quota con i ghiacciai e le rocce, mentre l’aspetto multisensoriale si esalta nel grande tunnel Esperienza glaciale. Al piano inferiore si ricostruisce una sorta di mosaico verticale di ambienti diversi in un allestimento suggestivo che mira a far assaporare le emozioni che si provano in natura. Attraversato il piano che illustra la formazione delle Dolomiti, splendido patrimonio Unesco, si può entrare nel mondo della preistoria per vedere faccia a faccia i nostri più lontani antenati e viaggiare nel tempo grazie a una Time Machine. Ai più piccoli è riservato il piano terra, con sfere dedicate ai sensi e alla voglia di sperimentare. Infine il verde, che ha un’appendice anche nell’incantevole giardino esterno: la serra di 600 metri quadrati ricostruisce una foresta pluviale afromontana (132 le specie di piante africane che la caratterizzano) e non mancano i grandi acquari con pesci rappresentativi della biodiversità ittica dei grandi laghi e fiumi della Tanzania. Indimenticabile la cascata di animali tassidermizzati – non preoccupatevi, nessuna crudeltà è stata commessa per allestire il museo – che attraversa lo spazio centrale libero su cui si affacciano i piani. Oltre al percorso permanente, il MUSE organizza mostre temporanee che spesso propongono dei focus sulle ricerche multidisciplinari condotte dagli studiosi che gravitano attorno all’istituzione trentina.

Lungadige Sanseverino

https://www.muse.it/it/Pagine/default.aspx