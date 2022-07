Un palazzo inglese. Uno château francese. Un maniero catalano. Un castello tedesco. Una villa italiana. Sono le dimore storiche al centro dell’Airbnb Heritage Tour, il concorso lanciato dalla nota piattaforma online che si occupa di affitti e ospitalità, dedicato a natura, cultura, storia, e allo “slow travel”, in collaborazione con Interrail. I sei fortunati viaggiatori che saranno selezionati avranno la possibilità di compiere un viaggio di 19 giorni in treno attraverso diverse città europee ed essere ospitati in affascinanti dimore storiche che saranno raccontate direttamente dai loro proprietari. I gruppi che vogliono candidarsi potranno farlo fino al 20 luglio sul sito di Airbnb, raccontando chi sono e perché vorrebbero essere i protagonisti di questo viaggio unico. Tra i criteri con cui la giuria selezionerà i vincitori si contano lo spirito d’avventura, la curiosità, il gusto della scoperta e la capacità di condividere esperienze e momenti.

I LUOGHI DI AIRBNB HERITAGE TOUR

L’avventura inizierà a Londra, nella stazione dei treni di Paddington, alla volta della storica città di Bath: qui un host Airbnb accoglierà il gruppo nella sua dimora aristocratica del XIX secolo. Il viaggio proseguirà in Francia attraverso il tunnel della Manica fino a Chissay-en-Touraine, dove l’ufficiale Pierre accoglierà i viaggiatori in un castello appartenente alla famiglia di sua moglie da quasi 50 anni. Terza tappa Montpellier, a cui seguirà un maniero catalano di 250 anni appena fuori Barcellona. Dopo tre notti nella soleggiata villa, l’avventura ferroviaria riprenderà nell’antica città di Lucca, in Toscana, per un soggiorno in una villa che risale a 400 anni fa. Per la quinta e ultima destinazione, i sei amici viaggeranno verso nord passando per l’Austria e la Baviera con una sosta di una notte per esplorare Monaco. “Programmato in concomitanza con il 50° anniversario di Interrail, l’Airbnb Heritage Tour mette in luce non solo la libertà e la flessibilità offerte dal viaggiare con Interrail, ma anche il ricco patrimonio a cui queste linee ferroviarie offrono l’accesso e la possibilità di fare una fermata ulteriormente nel collegamento con l’Europa”, ha spiegato Nadine Koszler, responsabile marketing di Eurail BV. “Vediamo chiaramente una crescente domanda per questo tipo di viaggio: solo quest’anno abbiamo visto il numero di viaggiatori superare quello dei livelli pre-pandemia del 2019. Siamo entusiasti di collaborare con Airbnb e di sostenere l’impatto positivo che i viaggi in treno possono avere nel mondo“.

– Giulia Ronchi

