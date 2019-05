6. MANGIARE E DORMIRE

Come in tutte le terre di confine, in Friuli troverete una commistione affascinante di esperienze e sapori. Nella città cantata da Umberto Saba (“Trieste è la città, la donna è Lina”), vi consigliamo il ristorante Nerodiseppia, gestito da Giulio e Valentina Cusma con, nomen omen, un occhio di riguardo ai prodotti ittici, o la Antica Trattoria Suban, 150 anni di onorata tradizione con digressioni nella cucina dalmata e carsica. Si dorme allo Urban Design Hotel, in città vecchia, progettato da Mauro Oliveti, che mixa alla progettazione in chiave contemporanea reperti archeologici rinvenuti in fase di ristrutturazione e design, con interventi di Simon Benetton e Moroso per sedute e arredi.

‒ Santa Nastro

