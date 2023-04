In quanti, ormai lontani da qualche anno dai banchi di scuola, hanno esclamato: “se solo avessi studiato meglio la Divina commedia!”. E se di recente in tantissimi stanno cercando chiavi di lettura per raccontare Dante e la sua opera, il regista Matteo Gagliardi (già autore di Fukushima: a nuclear story, 2016) ha scelto una storia molto interessante. Il suo Mirabile visione: Inferno, presentato in anteprima a Firenze lo scorso 14 febbraio, arriva ora nelle principali città italiane. Si tratta di un documentario che riflette e cerca una risposta alla domanda: “Cosa potrebbe dire del nostro mondo?”.

UNA MARATONA DEL MALE

“Per rispondere, abbiamo attinto al patrimonio fotografico e audiovisivo universale individuando particolari frammenti per creare un ponte tra la poetica di Dante (e la sua irripetibile epoca) e la modernità, almeno come la intendiamo oggi. Parliamo di fatti, eventi, volti, processi talmente iconici da essersi radicati nel nostro immaginario. Metterli assieme per comporre un grande mosaico”, commenta il regista. Scene, immagini, documenti. Totò Riina, Papa Francesco, donne e uomini afghani, O.J. Simpson in tribunale, Gandhi e Luther King, Mao e Mussolini, il sorriso di Marilyn Monroe e molto altro. Mirabile Visione: Inferno è un documentario che mette in scena il nostro presente, la storia recente e quella contemporanea, in un grande girone che rappresenta il bello e il brutto al tempo stesso. Quello presentato è l’inferno come luogo non estraneo, ma in cui l’uomo affonda nei suoi limiti e nei suoi peccati. “Una maratona del male”, la definisce il regista in una passata intervista. È un modo per scoprire Dante, un modo aperto a tutti ma in primis agli studenti che, mancanti di strumenti esistenziali, possono godere di una chiave di lettura sensuale, multimediale.

LA DIVINA COMMEDIA E IL NOSTRO OGGI

Mirabile Visione: Inferno è una rilettura straordinariamente attuale e visionaria della Commedia di Dante Alighieri. Partendo dalle illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza, ricolorate e animate grazie a sofisticate tecniche digitali, come Dante con Virgilio veniamo accompagnati nella discesa agli inferi dalle interpretazioni della professoressa Argenti (Benedetta Buccellato) che fa scoprire ai suoi studenti un Dante più rivoluzionario e dalle parole di Padre Guglielmo (Luigi Diberti) che esprimono il più autentico messaggio cristiano, per addentrarci nella grande opera di bellezza, risveglio e educazione che è la Divina Commedia. In Mirabile Visione: Inferno vengono radiografati i mali del nostro tempo: ogni cerchio dell’Inferno diventa la rappresentazione della società moderna, delle possibilità dell’uomo e dei suoi limiti, della crisi della società capitalista e di quella ambientale/climatica globale. Mirabile Visione: Inferno ha una colonna sonora scritta da Fabrizio Campanelli ed Enrico Goldoni che si è avvalsa, per molti brani, di una grande orchestra sinfonica, e che si fonde con gli ambienti sonori creati dal sound designer Enrico Ascoli. Importante è il contributo del materiale d’archivio, che si integra ai numerosi linguaggi del documentario (reportage, finzione, animazione).

Margherita Bordino