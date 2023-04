La cantante Cristina D’Avena, nota soprattutto per aver cantato le sigle delle versioni italiane di molti cartoni animati degli anni ’80, ha lanciato il suo nuovo singolo. Anche questa è, a suo modo, una sigla, ma è destinata al videogioco Genshin Impact della compagnia cinese miHoYo.

IL VIDEOGIOCO GENSHIN IMPACT

Genshin Impact è un videogioco per dispositivi mobili Android e iOS, PC e PlayStation 4 e 5. Si tratta di un videogioco fantasy e “open world,” incentrato cioè sull’esplorare con una certa libertà grandi spazi virtuali, e ha un aspetto visivo ispirato ai cartoni animati giapponesi, di cui Cristina D’Avena ha cantato diverse sigle in Italia. Genshin Impact è inoltre un “giocoservizio” distribuito gratuitamente. Non serve pagare per scaricarlo, e l’opera viene continuamente aggiornata, appunto come se fosse un servizio, con nuovi contenuti, nuove aree e soprattutto nuovi personaggi. Proprio i personaggi sono fondamentali per il suo funzionamento: hanno design aggressivi e dal grande impatto visivo e abilità e poteri diversi. Ma non è facile sbloccarli. Anche se Genshin Impact è distribuito gratuitamente, per ottenere armi, oggetti e nuovi personaggi da usare in battaglia bisogna manovrare quella che è sostanzialmente una slot machine che funziona in cambio di una valuta virtuale, acquistabile anche con denaro reale.

UN GIOCO DAL FATTURATO MILIARDARIO

Insomma, Genshin Impact è pensato per far spendere soldi così da ottenere i suoi personaggi, con un sistema di monetizzazione molto vicino al gioco d’azzardo. È un sistema assai diffuso nei videogames, soprattutto in quelli per smartphone, e si chiama “gacha” dai “gachapon”, distributori automatici giapponesi con gettoniera, che in cambio di denaro danno un oggetto casuale tra quelli disponibili nel loro inventario. Proponendo qualcosa di simile a un grande videogioco per console o PC ma gratuitamente e su smartphone, e grazie alla sua monetizzazione aggressiva e predatoria, Genshin Impact ha avuto un enorme successo commerciale in tutto il mondo. Secondo l’affidabile agenzia Sensor Tower, solo su smartphone e tablet (e senza contare gran parte del mercato cinese) incassa qualcosa come un miliardo di dollari ogni sei mesi.

“TI CERCHERÒ (GENSHIN IMPACT)” DI CRISTINA D’AVENA

Ecco quindi che, per continuare a promuovere Genshin Impact, è stata pensata una collaborazione con Cristina D’Avena: con la sua trama epica, convoluta e in continuo aggiornamento, il videogame ricorda i cartoni animati di cui aspettiamo la prossima puntata. “Guardando le immagini di Genshin Impact ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera” commenta D’Avena che ha annunciato questa iniziativa, realizzata insieme al compositore Cristiano Macrì.

Matteo Lupetti