In occasione del lancio del remake del suo videogioco horror Resident Evil 4 la compagnia

giapponese Capcom ha presentato una sorprendente collaborazione con Nippon Animation, storico studio d’animazione giapponese celebre anche in Italia per serie come Heidi, Anna dai capelli rossi e Conan il ragazzo del futuro. Il risultato finale è una versione horror di Heidi, o una versione dolcissima di Resident Evil 4.

L’ORRORE DI RESIDENT EVIL INCONTRA HEIDI

In Resident Evil 4 l’agente statunitense Leon Scott Kennedy si trova nella Spagna rurale per salvare Ashley Graham, figlia del presidente degli Stati Uniti d’America. Ashley è stata rapita e portata in uno sperduto villaggio dove Leon si trova di fronte a una popolazione resa aggressiva da un parassita, Las Plagas, che l’ha trasformata in zombie manipolati da un culto religioso, Los Illuminados. Nella versione animata realizzata da Nippon Animation un piccolo Leon, rappresentato come un bambino felice, arriva nel villaggio spagnolo dove si trova di fronte un gruppo di violentissimi contadini zombie, tra cui un uomo che assomiglia in modo sospetto al nonno di Heidi (e tutta l’ambientazione ha un aspetto un po’… alpino).

Il contenuto prosegue a seguire

DA RESIDENT EVIL 4 AL SUO REMAKE

Uscito originariamente nel 2005 per la console Nintendo GameCube, Resident Evil 4 di Capcom è stato uno dei videogiochi più influenti della storia e ha definito quella posizione della telecamera dietro alle spalle del personaggio principale, appena sopra alla spalla. Un’inquadratura perfetta per poi mirare e sparare con armi da fuoco digitali, e utilizzata in seguito da tantissime altre opere tra cui la serie The Last of Us, di recente diventata serie televisiva per HBO (disponibile su Sky e Now in Italia). Con Resident Evil 4, la serie Resident Evil (famosa fuori dal mondo dei videogiochi per i film con Milla Jovovich) abbandonò i ritmi lenti delle origini e dette vita a una nuova era di videogiochi d’azione con tematiche horror. Resident Evil 4 è stato portato anche sul visore per la realtà virtuale Meta Quest 2 e ora ne è appunto uscito un rifacimento completo per PC, PlayStation 4 e 5 e Xbox Serie S e Serie X.

Matteo Lupetti