Per promuovere il prossimo lancio del suo videogioco Diablo IV, lo studio statunitense Blizzard Entertainment ha realizzato una grande installazione pittorica in una chiesa barocca francese.

UN’INSTALLAZIONE BAROCCA PER DIABLO IV

Una squadra di artisti capitanata dal pittore statunitense Adam Miller, famoso per le sue opere ispirate all’arte barocca, ha creato un’installazione di quasi 49 metri di dipinti su tela. Le tele sono poi state installate sulla volta a crociera della campata centrale e sull’abside della Chapelle des Jésuites di Cambrai, una chiesa sconsacrata edificata alla fine del ‘600 e classificata monumento storico nel 1920. I personaggi demoniaci del videogioco Diablo IV sono stati così posti in uno spazio dove normalmente troveremmo immagini sacre. Il video di presentazione di Diablo IV è diretto da Henry Hobson e narrato da Charles Dance de “Il Trono di Spade”.

IL VIDEOGIOCO DIABLO IV

Questa è solo l’ultima iniziativa promozionale per Diablo IV di Blizzard Entertainment, parte di Activision Blizzard, che sta anche cercando di far passare in secondo piano le notevoli controversie che ultimamente l’hanno riguardata, tra cui la causa da parte del California Department of Fair Employment and Housing per molestie sessuali e discriminazione sul posto di lavoro. La causa ha tra l’altro causato l’allontanamento del direttore di Diablo IV, Luis Barriga, e di uno dei suoi principali progettisti, Jesse McCree. Diablo IV, la cui uscita è prevista per il prossimo 6 giugno 2023, vede come antagonista principale del gioco Lilith, figlia di Mefisto e madre del mondo di Sanctuary. I giocatori sono chiamati a sconfiggerla acquisendo di volta in volta esperienza, armi e vari oggetti di equipaggiamento.

I GIOCATORI RITRATTI NEL GRANDE AFFRESCO

Ad accrescere l’attesa è la possibilità per un gruppo di giocatori di farsi immortalare nell’opera stessa creata da Adam Miller, che ritrae le cinque classi di Diablo IV nella sfida tra Luce e Oscurità. Chi parteciperà infatti all’open beta prevista a marzo potrà essere selezionato e inserito nella scena, nelle vesti di eroi ed eroine che combattono la malvagia Lilith.

Matteo Lupetti