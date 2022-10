Quel gran mattacchione di Richard D. James (Limerick, 1971) non la smette di sorprendere il mondo della musica contemporanea e in un momento storico come questo, sempre più alle prese con Intelligenze Artificiali e sperimentazioni all’avanguardia, poteva mai starsene seduto con le mani in mano? Certo che no! E così, a distanza di un anno dalla produzione di un video/ologramma venduto tramite NFT sulla piattaforma Foundation per ben 72 Ethereum (pari a circa 98mila euro), il Mozart della musica elettronica ritorna in maniera inconfondibile a confrontarsi con le tecnologie più calde del momento.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI APHEX TWIN

Battezzato con il nome Samplebrain, il software che si avvale di un’Intelligenza Artificiale per produrre e mixare musica in tempo reale è stato realizzato in collaborazione con il sound engineer Dave Griffiths e distribuito gratuitamente sulla piattaforma open source Gitlab. Concepita tra il 2015 e il 2016, ma rilasciata pubblicamente soltanto lo scorso 24 settembre, l’applicazione consente di caricare e sminuzzare campioni interconnessi per similarità che vengono poi associati ad altrettanti samples contenuti all’interno di una rete personale denominata appunto “brain”, “cervello”. Una volta combinati fra di loro i diversi campioni si avrà così la possibilità di intervenirvi personalmente creando un’originale nuova traccia a tutti gli effetti. A promuovere l’utilizzo di Samplebrain è un piccolo teaser che, generato anch’esso attraverso un’Intelligenza Artificiale, mostra un ghignante Aphex Twin fondersi dapprima con sintetizzatori tentacolari e altri macchinari misteriosi per poi assumere sembianze vagamente più umane i cui tratti somatici possono ricordare personaggi storici come Albert Einstein, Leonardo Da Vinci o addirittura Gesù: una sorta di bad trip digitale nel quale il consueto spirito da troll del compositore britannico raggiunge l’apoteosi dando il via a una genesi incontrollabile di creature inquietanti tanto vicine al mondo degli anime quanto a un certo immaginario da cinema horror.

LA CELEBRAZIONE DEI 25 ANNI DI COME TO DADDY

Il lancio di Samplebrain non è però l’unica notizia recente che ha riguardato il producer di origini irlandesi, il 6 ottobre scorso l’etichetta discografica Warp Records ha infatti festeggiato i 25 anni dalla pubblicazione di uno dei capolavori più emblematici di Aphex Twin, ovvero il singolo Come To Daddy (contenuto nell’omonimo EP uscito nel 1997). Caratterizzato da urla violente e ritmi sincopati che “strizzano l’orecchio” a sonorità techno/industrial, il brano si è conquistato un posto d’onore nella storia della musica elettronica anche grazie al rispettivo video firmato dal geniale regista inglese Chris Cunningham in cui il famosissimo volto di Richard D. James sostituisce quello di alcuni conturbanti ragazzini per dare vita a un vero e proprio incubo metropolitano che non risparmia nessuno.

Valerio Veneruso