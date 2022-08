È Rio de Janeiro l’ultima città scelta dall’artista franco-svizzero Saype per realizzare il nuovo capitolo di Beyond Walls, la serie di interventi inaugurati nel 2019 ai piedi della Torre Eiffel. Riconosciuto come uno dei progetti di arte urbana più ambiziosi e spettacolari della storia recente, l’opera ha toccato nel corso degli anni capitali e luoghi iconici del pianeta, contribuendo parallelamente a estendere la fama del suo autore fino a renderlo uno degli street artist più noti del globo.

LA LAND ART DI SAYPE A RIO DE JANEIRO

Presentato di recente a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, Beyond Walls approda per la prima volta in America Latina, con una serie di “affreschi urbani” realizzati in due dei luoghi più emblematici della città brasiliana, simbolo degli aspetti opposti e contraddittori del Paese: la favela di Estàcio, conseguenza della distribuzione ineguale della ricchezza nel Paese e della mancanza di politiche a sostegno della popolazione più povera, e la spiaggia di Copacabana, una delle principali attrazioni per la gente del posto e per i turisti di tutto il mondo.

GLI “ABBRACCI URBANI” DI SAYPE

Protagonisti dei dipinti sono – come di consueto – delle mani gigantesche che si tendono l’un l’altra, stringendosi fino a formare un’enorme catena umana. Dipinti sulla sabbia e sul manto erboso utilizzando solo colori eco-compatibili a base di carbone, gesso e acqua, i due interventi coniugano – come ormai noto nella ricerca dell’artista – messaggio sociale e spettacolarità. Un aspetto, questo che si amplifica tanto più in una città complessa e ricca di contraddizioni come Rio, conosciuta sia per le vaste baraccopoli che per l’esuberante carnevale, con le sue sfilate di carri allegorici, costumi sgargianti e ballerine di samba.

