Ogni venerdì in prima serata, a partire dal 18 giugno, Rai5 propone la seconda stagione di Art Rider, serie dedicata ai luoghi d’arte meno conosciuti d’Italia condotta da Andrea Angelucci, archeologo, guida turistica e travel designer.

Le mete della nuova serie toccheranno Marche, Toscana, Lazio, Trentino, Piemonte e Veneto. Sei puntate, da 52 minuti l’una, nelle quali Angelucci intraprende un viaggio per scovare e raccontare l’arte nascosta che si cela dietro l’angolo, nel piccolo paese vicino casa o fuori dagli itinerari solitamente battuti dai turisti. Nel primo appuntamento, “Da Ascoli Piceno ad Ancona” il conduttore esplora le Marche seguendo l’antica via del sale e giungendo sulla costa opposta, fermandosi dapprima ad Ascoli, splendida cittadina ricca di meraviglie artistiche dove una più di tutte lo colpisce: un quadro di Carlo Crivelli, pittore incredibilmente capace ed innovativo che non gode della fama che merita. Inizierà quindi un percorso alla riscoperta dell’artista e di altre meraviglie inaspettate, fino ad arrivare alla sua meta: la splendida città di Ancona.

Inoltre, a ottobre 2021 uscirà per Capponi Editore la Guida di Art Rider, una pubblicazione che ripercorre gli itinerari delle 12 puntate delle due stagioni del format.