Sabrina Muzi, Tortures, 2001 – 10’ 40”

Come nasce questo lavoro?

L’opera nasce nell’ambito di un progetto di residenza in Florida, all’Atlantic Center for the Arts (ACA). Ricevetti un’email con lettera di invito il 10 settembre del 2001, lo ricordo benissimo, perché solo il giorno dopo il mondo cambiò con l’attentato terroristico alle due torri, e io sarei dovuta andare proprio in quella parte del mondo. È interessante che tu mi abbia chiesto di presentare proprio questo lavoro per la rassegna Humans, nata, come mi raccontavi, per sviscerare la condizione umana del drammatico periodo che stiamo vivendo. Il video Tortures effettivamente trasmette uno stato di malessere. Ma la cosa curiosa è che questo lavoro è nato in un momento che ha segnato la nostra civiltà e storia recente, dove la paura e l’insicurezza iniziata con l’incubo del terrorismo risuona con il periodo che stiamo vivendo ora, stavolta per un altro nemico, il virus. Credo che niente accada per caso, e ti ringrazio per questa scelta, poiché riproporre un lavoro, che ha rappresentato per me lo stato d’essere nel mezzo di una svolta epocale nel momento in cui un’altra svolta sta avvenendo in ognuno di noi e nel mondo, diventa un’occasione di riflessione, personale ma anche sul ruolo dell’arte.

Sei arrivata in Florida con l’idea già in mente?

Si, avevo già una vaga idea del progetto da realizzare, ma il lavoro si è materializzato quando ad ottobre dello stesso anno arrivai in Florida. Si è nutrito già durante il viaggio, dai controlli serrati negli aeroporti, dai check-in interminabili, dall’estenuante attesa di una valigia smarrita, riconsegnatemi dopo dieci ore di arrivo a destinazione, perché soggetta a supercontrolli. E infine dalla miriade di bandierine, frasi e gadget inneggianti la grandezza dell’America, espressione del dolore di quel momento, che riempivano le strade e i cortili delle case, fino alle testate dei giornali che parlavano quasi esclusivamente di terrorismo e di antrace. Questa è l’atmosfera in cui è nato questo lavoro, benché come ho già detto l’idea iniziale di lavorare sul concetto di tortura era già in programma nella mia ricerca, in linea con una serie di lavori di quel periodo in cui ho lavorato molto sul corpo.

Partendo dalla parola “malessere”, che caratterizza questo appuntamento, puoi darci una chiave di lettura per capire meglio la tua opera?

In questo lavoro propongo tre diverse torture, fruibili come unico video monocanale con la sequenza dei tre episodi, che è stata la versione più diffusa, oppure, come era stato proposto la prima volta all’ACA, come video-installazione con tre proiezioni o tre monitor simultanei.

Nel video avviene una scansione dal propriamente fisico all’immateriale, cioè partendo da una vera e propria violenza sul corpo e sfumando su una violenza più sottile, psicologica. Nella prima tortura la persona è impossibilitata a esprimersi, a parlare, a muoversi. Nella seconda, la violenza riguarda lo spazio occupato da un corpo, uno spazio che viene continuamente sottratto. Nella terza, assume la forma di una sfida, dove il gioco è tra chi perde e chi vince, ma anche tra chi tortura e chi resiste. Il malessere è sempre dato però da un’inflizione fatta al corpo dell’altro inteso nella sua interezza, ovvero all’essere umano come persona, per la sua diversità, genere, appartenenza, credenza.

In fondo l’idea è anche che l’identità è spesso una gabbia che contiene all’interno di sé derive drammatiche fino a quando l’essere umano non diventa consapevole del valore positivo della differenza. È una questione tra gli esseri umani, ma anche tra gli esseri umani e le altre forme viventi.

In questo lavoro sei tu, con il tuo corpo, a farti carico dell’azione e catalizzare l’attenzione del pubblico. Quanto è importante per te intervenire fisicamente dentro l’opera?

La questione del corpo e dell’esserci fisicamente è sempre stata importante nella mia ricerca. In alcuni periodi questo aspetto è stato più esplicito, in altri momenti più celato o assente, ma in ogni caso ciclicamente ritorna, attraverso il video, la performance o la fotografia. Essere dentro l’opera assume un valore fortemente simbolico, in quanto ha anche un effetto catartico. Interpretare un’azione non significa solo recitare una parte, ma porta a un cambiamento della visione e di conseguenza della condizione del sentire da parte di chi la compie. Entri dentro un percorso che vuoi fare, come nel viaggio iniziatico di Dante, o di Orfeo che scende negli inferi, sei nella dimensione estetico-simbolica, ma qualcosa cambia mentre la fai, proprio perché ci sei. Per me è quindi prima di tutto un’esigenza personale, che però si espande, irradia la sua luce, quando viene espressa e riflessa su un pubblico che con la sua attenzione la raccoglie, reagisce e interagisce.

La performance assomiglia anche ad un rituale arcaico, ed intervenire in prima persona, sentirla sul proprio corpo, significa entrare sì dentro una rappresentazione estetica, ma anche estrarre un frammento di vita e metterlo in una cornice, senza finzioni. La nostra capacità di immedesimazione è molto alta, lo vediamo davanti a un film, sappiamo che stanno recitando eppure siamo in preda a delle emozioni. Ma quando il pubblico sa che sta avvenendo sul serio, improvvisamente anche quell’esserci dell’artista può diventare un valore aggiunto. Nel video Tortures, come in miei altri lavori performativi, la priorità era che si dovesse fare sul serio, costringermi il volto, spingermi fuori dal quadrato… e che dovessi esserci io dentro quella dinamica di forze.

Sabrina Muzi

Nata nel 1964 a San Benedetto del Tronto, vive e lavora a Bologna.

Formatasi all’Accademia di Belle Arti di Macerata inizia la sua pratica artistica lavorando dapprima con l’installazione e il disegno e concentrandosi poi in ambito video, performativo, fotografico, video-installativo. Nel corso della sua attività ha realizzato interventi in contesti urbani, performance partecipative, lavori site specific, installazioni in ambienti naturali, progetti fotografici e video, libri d’artista, alternando l’attività in Italia alla partecipazione a programmi di ricerca internazionali in giro per il mondo. Il suo lavoro è stato esposto in gallerie, musei, fiere d’arte, spazi pubblici, residenze d’artista e festival.

