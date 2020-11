Ursus Wehrli, artista, performer e comico svizzero, è noto per i suoi surreali e divertenti tentativi di “riordino” del mondo. Ha sistemato auto e asciugamani in base al colore, ha scomposto e riordinato le opere di Pablo Picasso, René Magritte e Vincent van Gogh, ha messo in fila centinaia di oggetti, dividendoli per dimensione, tinta e tipologia.

In questo video, commissionato da Svizzera Turismo, Wehrli si cimenta con le variopinte foglie autunnali. Il risultato è un’installazione che riprende la pratica esposta in The Art of Clean Up, il libro che raccoglie le sue precedenti opere di riordino pubblicato da Chronicle Books nel 2013.

“Riordinando le cose, ottengo un approccio diverso”, afferma Wehrli, “per questo l’idea delle foglie autunnali mi ha subito affascinato“. La performance è durata una giornata e si è svolta presso il Rieterpark di Zurigo trasformando un mucchio di foglie in una coloratissima installazione di 10 metri per 2; rimettendo, poi di nuovo tutto in disordine, in modo da non compromettere in alcun modo l’ecosistema del parco.

www.svizzera.it/mappacolori