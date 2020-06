Il cantautore britannico Yusuf Islam, (più noto come Cat Stevens, pseudonimo utilizzato fino al 1995), ha da poco rilasciato un nuovo videoclip. L’animazione accompagna il singolo Where Do the Children Play?, anticipazione della nuova registrazione dell’album Tea for Tillerman, uscito per la prima volta nel 1970. Il musicista ha infatti deciso di pubblicare una nuova edizione dello storico disco – che conteneva hit immortali come Father and Son e Wild World – re-incidendola da zero. In attesa dell’uscita, prevista per il 18 settembre, i fan possono godersi il video in stop-motion realizzato da Chris Hopewell & Black Dog Films; una storia dal forte messaggio ecologista che racconta le avventure di due bambini, Timmy e Grady, e del loro gattino Mooncat, alle prese con un mondo sommerso di rifiuti.