La mostra milanese dedicata ad Elliott Erwitt doveva chiudere il 29 marzo, ma l’emergenza sanitaria non ha permesso ali appassionati di fotografia di approfittare della generosa proproga. Il progetto espositivo, concepito ad hoc per lo spazio Mudec Photo, trasloca quindi online con una serie di video realizzati dalla curatrice Biba Giacchetti. Grazie al progetto Pausa ad Arte, una selezione di cinque scatti del grande fotografo americano verranno raccontati attraverso i canali social del museo a partire dal 25 aprile, ogni sabato mattina per cinque settimane.

L’iniziativa è stata concepito insieme a Lavazza, main sponsor dello spazio Mudec Photo, di cui l’azienda sposa in pieno la mission, impegnata com’è nel mondo della fotografia fin dal 1993 attraverso il Calendario Lavazza, racconto della società globale attraverso gli occhi dei più grandi maestri contemporanei dell’arte della fotografia.

Il primo appuntamento è fissato per oggi, sabato 25 aprile sui profili Facebook, Instagram e Twitter del Mudec per la prima delle cinque video pillole, della durata di 60 secondi ciascuna. Il percorso si concluderà con una visita virtuale finale della mostra in cui a parlare saranno soltanto le immagini.