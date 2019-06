Era il 1928 quando tre donne di grande lungimiranza – Miss Lillie P. Bliss, Mrs. Cornelius J. Sullivan e Mrs. John D. Rockefeller Jr. – decisero che New York avesse bisogno di un museo dedicato all’arte del presente. Da allora i cambiamenti sono stati numerosi e il MoMA ha occupato tante sedi diverse, accolto ampliamenti e donazioni, aperto le sue porte alla sperimentazione artistica più contemporanea. Ma soprattutto, ha messo insieme una delle collezioni più vaste del mondo nel suo genere, tra dipinti, disegni, sculture, fotografie, film e oggetti di design.

Questo video, intitolato MoMA Through Time, è stato lanciato, insieme a una timeline interattiva, come teaser in attesa dell’apertura dell’ultimo ampliamento, disegnato da Diller Scofidio + Renfro / Gensler, che aumenterà lo spazio espositivo del 30% e doterà il MoMA di un nuovo atrio d’ingresso per smaltire più velocemente le lunghe code di visitatori.

www.moma.org/momathroughtime