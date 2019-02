Nexus, studio di animazione con sedi a Londra e a Los Angeles, è una fucina di talenti creativi pronti a sperimentare con le tecniche più disparate: dal 2D al 3D passando per le realtà estese e l’interaction design. È proprio il virtuosismo tecnico che li contraddistingue ad aver reso possibile la collaborazione con Cheerios per una campagna pubblicitaria fuori dagli schemi.

Right on tracks è il titolo di una serie di quattro cortometraggi rivolti a ragazzi e studenti che, dalla tarda infanzia fino all’adolescenza, si ritrovano inevitabilmente a scontrarsi con difficoltà e problematiche nei loro rapporti con il mondo esterno, a volte senza trovare la forza di parlarne. Il filo conduttore che attraversa tutti gli episodi, la cui regia è stata affidata all’animatore irlandese Johnny Kelly, è sicuramente lo stimolo ad accettare ciò che può apparire diverso oppure “strano”, invitando chi guarda a fronteggiare in maniera positiva e dinamica le situazioni di disagio.

Quale può essere allora la formula vincente per misurarsi con tematiche delicate che vanno dal bullismo al concetto di famiglia nell’accezione più contemporanea del termine? L’intuizione che Johnny Kelly ha avuto, ispirato dalle briose canzonette che descrivono ironicamente ogni tema, è stata quella di visualizzare alcune situazioni quotidiane come se venissero vissute da simpatici burattini.

Oltre alla partecipazione di 72andSunny, agenzia pubblicitaria che cura la comunicazione di Cheerios, l’intero progetto si avvale della collaborazione di nomi prestigiosi: dallo studio londinese di design Nous Vous, che ha lavorato sulla caratterizzazione dei personaggi, fino ad Andy Gent, celebre e pluripremiato burattinaio nonché spalla di Wes Anderson nella realizzazione di film come L’isola dei cani, Grand Budapest Hotel e Fantastic Mr. Fox.

– Valerio Veneruso