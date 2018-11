In occasione della mostra Costruttori di sogni. Viaggio nel cinema animato, curata dall’associazione ArtealMonte e inaugurata lo scorso 10 novembre presso Palazzo Monte di Pietà di Forlì, la città romagnola si sta preparando ad accogliere uno degli autori più visionari, innovativi e inquietanti del panorama italiano: Donato Sansone. Come evento collaterale della manifestazione cinematografica di cui sopra, che verte soprattutto sull’operato di Cristoph Brehme, Magda Guidi e Silvia Selvi, il 18 novembre verrà dato il via, presso la struttura della Sala Melozzo, a una retrospettiva sull’enfant terrible dell’animazione sperimentale italiana.

Nato a Bella (provincia di Potenza) nel 1974 e formatosi dapprima presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e successivamente al Centro Sperimentale di Animazione di Torino, Donato Sansone vanta, grazie al suo stile personalissimo, collaborazioni con band come Afterhours, Subsonica e Verdena, nonché riconoscimenti importanti da tutto il mondo: dal Centro di conservazione cinematografica canadese Le Cinémathéque québécoise, passando per l’Annecy International Animated Film Festival e l’agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi.

Muovendosi tra stop motion, grafica 3D e manipolazioni digitali di ogni tipo, l’immaginario di Sansone affonda le radici nel subconscio più profondo di ognuno di noi, scandagliando sovente un’ossessione verso il corpo così forte da concretizzarsi nella presentazione di personaggi grotteschi, spesso sessualmente ambigui, immersi in contesti così conturbanti da sembrare veri.

Il limite tra realtà e incubo è infatti, nell’opera del regista e animatore potentino, molto labile; la padronanza tecnica che lo contraddistingue gli consente di giocare così bene con il mezzo del video da riuscire a non far percepire nessun confine tra un avvenimento fantastico e un fatto realmente accaduto. Emblematico è il video Ghostcrash, divenuto virale sul web la scorsa estate proprio per la sua capacità di immaginare una situazione surreale in cui delle automobili si scontrano contro misteriose entità soprannaturali dando vita a spettacolari incidenti stradali.

Donato Sansone, una retrospettiva

a cura di Alessio Galbiati

dal 18 novembre all’8 dicembre 2018

Sala Melozzo / Piazza Melozzo, 8/10, Forlì