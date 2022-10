In questo audio di Contemporaneamente, podcast di Mariantonietta Firmani pensato per Artribune, dialogano l’informatico programmatore Marco Crotta e la giornalista e comunicatrice Santa Nastro

In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

CONTEMPORANEAMENTE: IL DIALOGO TRA SANTA NASTRO E MARCO CROTTA

Con Marco Crotta e Santa Nastro parliamo di comunicazione e sicurezza, criptovalute e divulgazione, tra celato e rivelato. Le comunicazioni sono cruciali in questo periodo, il primo asset ad essere attaccato in caso di conflitto è quello informatico. È interessante fare l’esercizio di scrivere con più linguaggi una stessa cosa, anche nel mondo dell’arte contemporanea. Ad oggi non c’è modo di hackerare una blockchain, il concetto di fiducia è sostituito dalla possibilità di verifica autonoma, e molto altro.

CHI SONO MARCO CROTTA E SANTA NASTRO

Santa Nastro laurea in Storia dell’Arte presso l’Università di Bologna con una tesi su Francesco Arcangeli, è critico d’arte, giornalista e comunicatore. Attualmente è caporedattore di Artribune. È inoltre Responsabile della Comunicazione di FMAV Fondazione Modena Arti Visive e della Fondazione Pino Pascali. E’ stata autore per il progetto arTVision – a live art channel e ufficio stampa per l’American Academy in Rome. Dal 2005 al 2011 ha collaborato con Exibart nelle sue versioni online e onpaper. Dal 2005 ad oggi ha pubblicato per Maxim e Fashion Trend ha pubblicato su Il Corriere della Sera, Arte, Alfabeta2, Il Giornale dell’Arte, minima et moralia e saggi testi critici su numerosi cataloghi e pubblicazioni.

Marco Crotta informatico programmatore autodidatta a 12 anni, ricercatore presso all’Università di Milano Bicocca. Consulente informatico e sviluppatore, entra nel settore reti-telecomunicazioni e sicurezza, dove ha lavorato a progetti di sicurezza per Magistratura e Forze dell’Ordine. È inoltre attivo da alcuni anni nel settore delle cryptovalute, nel 2017 diventa divulgatore col canale youtube “Blockchain Caffè”. Diventa quindi istruttore per corsi privati ed aziendali (IBM, Banca d’Italia), consulente e advisor per startups sull’applicazione della Blockchain in diversi settori. Poi, nel 2019 corona il suo sogno di salire sul palco di un TEDx, entra nella Fondazione Quadrans sviluppando smart contract e applicazioni distribuite. Innovation Manager MISE, membro del dipartimento anti-truffa, blockchain e criptovalute di Consumerismo, formatore e consulente per aziende pubbliche e private, nel 2021 fonda la startup FaunaLife.

Mariantonietta Firmani