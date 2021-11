3. GET IN THE CAR, LOSER!

Una giovane maga specializzata in magie curative viene trascinata da una compagna di studi che non conosce benissimo in un’avventura on the road con l’obiettivo di fermare la resurrezione di un’antica entità malvagia. Get in the Car, Loser! è una storia ispirata alla politica statunitense degli ultimi anni e al ritorno dei fascismi che stiamo vedendo anche in Europa, con un cast di personaggi esplicitamente queer che combattono per il proprio diritto di esistere. Si ricollega alla tradizione dei “videogiochi di ruolo in stile giapponese” (soprattutto dei Final Fantasy e dei Persona) con nemici da sconfiggere in combattimenti a turni, oggetti sempre più potenti da acquistare ed equipaggiare e una forte attenzione alla caratterizzazione dei personaggi.

Come altre reinterpretazioni attuali e non giapponesi del sottogenere (in passato abbiamo parlato di Haven e CrisTales), Get in the Car, Loser! dà una lettura più puzzle e più ricca d’azione della formula, con tasti da premere ritmicamente per eseguire i vari attacchi (ma c’è la possibilità di semplificare enormemente i combattimenti se il tempismo e la velocità richiesti risultano esagerati). Restano però alcune pesantezze tipiche di questi videogiochi, come la ripetitività degli scontri con i vari mostri, e non siamo sicuri che le meccaniche, seppur realizzate in modo brillante e originale, si sposino bene con i contenuti della narrazione. In Get in the Car, Loser! dobbiamo combattere contro il Machine Devil, il diavolo macchina, ma verso la fine del gioco, quando ci troviamo di fronte a lunghi combattimenti in cui ripetiamo per decine di minuti gli stessi movimenti, sincronizzando la pressione dei tasti con i timer sullo schermo e azionando le combinazioni di mosse che abbiamo preparato e ottimizzato, viene da chiederci se non siamo diventati noi una macchina. Get in the Car, Loser! di Love Conquers All Games è disponibile gratuitamente per PC e Mac su Steam e itch.io.

https://loveconquersallgames.itch.io/getinthecarloser