Il decreto emanato l’11 marzo dal Consiglio dei Ministri che impone a tutto il Paese nuove restrizioni per contenere il propagarsi del Coronavirus, non ferma il mondo della cultura. Nonostante la chiusura di istituzioni culturali, teatri, cinema, scuole e università e il forte invito a restare a casa e a uscire solo per motivi di necessità, i musei in particolare continuano a rimanere “aperti” grazie alle tecnologie, con attività pensate per i propri visitatori sui propri siti internet e canali social. Dopo le iniziative promosse da musei e gallerie di tutta Italia (e di cui vi abbiamo parlato qui) per la campagna promossa dal Ministero dei Beni Culturali #iorestoacasa, adesso è la volta della Biennale di Venezia, con iniziative rivolte a studenti e non solo.

#IORESTOACASA. LE ATTIVITÀ DELLA BIENNALE DI VENEZIA SUI SOCIAL

Dopo il rinvio della 17. Mostra Internazionale di Architettura, in un primo momento in programma da maggio e adesso posticipata ad agosto, adesso la Biennale sviluppa un nuovo progetto pensato per il proprio sito web e i canali social (Facebook, Instagram e Twitter) e suddiviso in due aree tematiche: una vede protagonisti i materiali dell’Archivio Storico, l’altra le attività virtuali pensate per gli studenti. Sui social network, verranno pubblicati video e immagini d’archivio che raccontano la storia passata e recente della Biennale, con “gli spettacoli e le ‘pillole’ dal vivo di Danza, Musica e Teatro, la Mostra del Cinema, le Biennali Arte documentate artista per artista e opera per opera”, fino ai protagonisti e alle anticipazioni sulla prossima Biennale Architettura.

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SUL SITO DELLA BIENNALE DI VENEZIA

Sono rivolte a studenti, scuole università e famiglie le Attività Virtuali Educational, un progetto fruibile sul sito della Biennale con contenuti ideati in occasione dell’attuale chiusura delle scuole e delle università, in parte mutuati dal Carnevale dei Ragazzi e dai Laboratori in Mostra. Fra i progetti ideati ad hoc sono Tutti in aula alla Biennale (per le scuole primarie), Imparando alla Biennale (per le scuole primarie e secondarie), Danzando alla Biennale (per le scuole di ogni grado) e Con un click alla Biennale (per le famiglie).

– Desirée Maida

www.labiennale.org