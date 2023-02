2. L’ALBERO DELLA VITA DI OLESIA TROFYMENKO

Per la collezione Haute Couture Dior Autunno-Inverno 2022-2023 è toccato a Olesia Trofymenko, nata nel 1982 a Kyiv dove risiede e lavora ancora oggi, di occuparsi dell’allestimento. Maria Grazia Chiuri l’ha invitata a realizzare la scenografia per la sfilata dopo aver visto una delle sue creazioni che combinava pittura e ricamo per rappresentare l’albero della vita, lo stesso simbolo che ricorre nell’intera season. L’opera di Olesia Trofymenko intreccia ricordi delle tradizioni del suo Paese in una rappresentazione intima e personale. Per la sfilata ha creato un progetto iconografico dal titolo The Flow, in cui l’albero della vita si erge accanto a dei bouquet di fiori. Emblema di femminilità, queste tradizionali strutture trasmettono un’idea di continuità e auspicano un futuro luminoso. L’opera si inserisce in un dialogo con una serie di paesaggi ucraini ritratti in una raccolta di foto d’archivio rivisitate, che richiamano i valori più profondi della condizione umana.