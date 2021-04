IDW, nasce il network delle Design Weeks italiane. In attesa di ripartire

Sette rassegne dedicate al design si sono unite per dar vita ad un cartellone di eventi lungo un anno, in nome della creatività made in Italy. La loro missione? Ripartire da questo progetto, insieme, dopo la pandemia.

Per la prima volta riunite in rete il 31 marzo, sette Design Week nostrane si sono associate per promuovere creatività, industria e artigianato, da Nord a Sud: Udine, Varese, Venezia, Firenze, Ancona, Basilicata, Palermo. “Un fatto unico al mondo, questo” afferma Patrizia Scarzella, architetto giornalista moderatrice dell’incontro via web. “L’Italia, lo sappiamo bene, custodisce un’incredibile biodiversità di eccellenze manifatturiere territoriali. Ecco perché diventa fondamentale non solo promuovere il design – che non può essere esclusivamente Milano-centrico – ma anche fare rete per ottenere visibilità internazionale, dimostrando quanta creatività e qualità esista anche in provincia, fuori dai circuiti mainstream”. Nasce con questa precisa finalità #IDWItalian Design weeks, il network lanciato a fine 2019, poi consolidatosi lo scorso anno durante il lockdown e adesso pronto a partire e presentarsi al pubblico con un sito, una pagina Instagram e un lungo calendario di eventi online e in presenza per tutto il 2021. Un modo per promuovere, attraverso un format internazionalmente riconosciuto, le peculiarità creative, commerciali, produttive dei vari territori italiani ed attivare scambi internazionali. Ma anche per utilizzare il design come strumento educativo inclusivo e per creare una prospettiva nelle professioni intellettuali creative attraverso attività sinergiche che mettano in relazione tipicità territoriali, impresa e diverse generazioni.

ITALIAN DESIGN WEEKS: IL CONVEGNO

Il convegno digitale, ospitato all’interno della Udine Design Week, dal titolo “Italian Design Week – Design e territorio, racconti di esperienze in Italia” è stato pensato per presentare in forma organica le diverse proposte, passate, presenti e future delle design week coinvolte. A partecipare alla sessione: Daniela Brignone per I Design – Palermo; Palmarosa Fuccella per Basilicata Design; Pierlorenzi Giordano per Ancona Design Week; Alessandro Pumpo per Florence Design Week; Lisa Balasso per Venice Design Week; Nicoletta Romano per Varese Design Week. Il convegno ha puntato anche a sottolineare il ruolo della scuola e dell’impresa intese come motori per l’innovazione, in chiave tecnologica, digitale e sostenibile. Dice a proposito Anna Aurora Lombardi, curatrice di UDW, “La scuola ci è sembrato il luogo migliore per parlare di design. Non solo perché tra le nostre ambizioni c’è la promozione tra le giovani generazioni della creatività e della Cultura del Design con i valori espressivi, economici e tecnologici di cui è portatrice, ma perché la scuola è uno dei luoghi-simbolo per la ripartenza”. Prosegue Davide Boeri, imprenditore, referente di Confindustria, “il motivo per cui Confindustria sostiene la UDW è perché crede fermamente nell’importanza della formazione e dell’offrire strumenti adeguati per gli imprenditori di domani. L’obiettivo è duplice: consentire agli studenti di esprimersi attraverso la creatività e avvicinarli al mondo del lavoro, creando un forte connessione tra Università e Impresa. In una parola, learning by doing. Con una visione, legata però al tessuto produttivo, motore della società.”

ITALIAN DESIGN WEEKS: IL DESIGN COME STIMOLO CULTURALE

Ciò che emerge con forza, attraverso le testimonianze degli attori coinvolti, è quanto l’artigianato sia un patrimonio straordinario del nostro Paese, che deve essere parte di una visione strategica di rilancio. Uno dei temi particolarmente rilevanti, ad esempio, è la necessità di rendere il design un motore per il turismo, capace cioè di veicolare percorsi ad hoc e muovere persone davvero interessate nello scoprire i territori attraverso la sua lente. I flussi sempre più consistenti di visitatori, curiosi, studenti – oltre che dei soliti addetti ai lavori – nelle manifestazioni dedicate al design, denota come si tratti di un driver importante, uno stimolo culturale in grado di far spostare le persone, desiderose di scoprire nuove realtà creative. Perché promuovere il paesaggio e le sue tipicità vuol dire anche promuoverne l’artigianato e le eccellenze. Ecco quali sono le sette design week e le loro peculiarità.

-Giulia Mura

http://italiandesignweeks.it/