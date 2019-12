Far dialogare moderno e contemporaneo è possibile, eccome. Per non parlare di arte e design, discipline da sempre intrecciate e interconnesse, soprattutto a Milano, che proprio sul design ha costruito parte della sua fortuna e attrattività. Sfida di questa iniziativa promossa da MuseoCity ‒ l’associazione che opera per la valorizzazione del patrimonio museale milanese con l’intento di incrementare il coinvolgimento di un pubblico sempre più vasto – è l’integrazione di sedute che non inquinino visivamente e materialmente gli spazi museali, ma che al contrario si integrino con loro e siano capaci di dialogare con il contesto e le opere esposte. Anche nei musei a vocazione scientifica o quelli che con il design hanno poco a che fare, ma che sono parte del patrimonio culturale della città, raccontandone brani e pezzi di storia. Di fatto, seppur nel garbo di un mimetismo necessario, ogni seduta diventa una piccola installazione a sé, il che offre l’occasione per raccontare il rapporto possibile tra arte e design. Nei musei poi, si sa, l’utilizzo di sedute è cosa fondamentale per rendere l’esperienza di visita un momento piacevole e confortevole, consentendo spazi di sosta e contemplazione e facendo dimenticare all’utente la fatica del lungo stare in piedi.

Ecco perché MuseoCity, in collaborazione con lo studio Palomba Serafini Associati e con il contributo di Fondazione Cariplo e UniCredit, ha scelto di coinvolgere brand storici del Made in Italy come Baxter, Cappellini, Cassina, Giorgetti, Horm Italia, Kartell, Molteni & C., Moros e designer di altissima levatura internazionale che potessero interpretare al meglio il tema, “vestendo di emozione una funzione”. Il progetto Muse dialoganti si è sviluppato in due momenti: prima i musei hanno scelto la sala e l’opera davanti alla quale allestire la seduta e successivamente hanno valutato i prodotti, creando abbinamenti unici, sartoriali e con precisi requisiti tecnici. Per poter partecipare, infatti, le sedute dovevano essere: rinomate o premiate, prodotte da aziende italiane, facilmente reperibili sul mercato, con altezze di seduta o schienali idonei, e generosamente donate dai produttori.

Afferma Maria Grazia Mazzocchi, Presidente di MuseoCity: “‘Muse dialoganti’ è un progetto che intende offrire al pubblico, all’interno dei musei, un momento di riposo e contemplazione durante il percorso di scoperta e di godimento delle molte opere d’arte esposte nelle sale. […] Per questo abbiamo pensato di mettere vicino alle opere di pittura o di scultura un’altra forma di arte del XX e XXI secolo: le realizzazioni di grandi progettisti/artisti/artigiani. Le sedute che hanno trovato, grazie alla generosità dei produttori, la loro sede definitiva in dieci musei milanesi rappresentano una nuova Musa, in grado ormai di dialogare con le opere d’arte tradizionali del passato e del presente”.

‒ Giulia Mura

https://www.museocity.it/