L’Estremo Oriente alla Biennale di Architettura 2021

1. LA FUTURE SCHOOL DEL PADIGLIONE COREANO

Architetti e intellettuali da tutto il mondo, in presenza e collegati in streaming, lavoreranno sotto gli occhi del pubblico nell’ambito di Future School, il campus internazionale sull’architettura ideato dai curatori del Padiglione coreano, che ospiterà mostre, laboratori, installazioni e incontri con il pubblico. Un padiglione “attivo”, curato da Hae-Won Shin, e ispirato nella concezione alle case tradizionali coreane, ma che racconta l’architettura al lavoro, mentre progetta e si confronta in un incubatore internazionale di pensiero radicale, un luogo d’incontro per scambiare idee e progetti per costruire un futuro migliore. L’architettura diventa essa stessa un luogo da vivere e condividere, una sorta di casa comune. Per questo il padiglione, i cui ambienti sono ognuno costituito da un’installazione artistico-architettonica, include spazi domestici e informali come una cucina aperta, un salotto circolare e una stanza per la solitudine e la meditazione, costruita interamente in hanji, una tradizionale carta coreana fatta a mano.

Il progetto Future School (già avviato a Seoul nell’estate 2020) offre oltre 50 programmi che esplorano questioni che vanno dal raffreddamento degli ambienti urbani alla nuova configurazione delle scuole a interventi innovativi per realizzare luoghi di integrazione. A Venezia, in particolare, si svolgeranno seminari sul design, sulla pianificazione urbanistica e la ricerca sulle tecniche di costruzione innovative. L’obiettivo finale di questo ambizioso programma è forgiare nuove e molteplici collaborazioni fra architettura e contesto socio-politico, per fronteggiare le sfide del nostro tempo, fra cui le migrazioni di massa, il cambiamento climatico e l’impatto della tecnologia sulla vita quotidiana.

www.korean-pavilion.or.kr/20pavilion/index.html