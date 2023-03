Prima edizione per due rassegne che hanno in comune l’amore per la terra, tra storia e innovazione. Il format è quello del festival diffuso in musei e palazzi storici della città. Dalla Cavallerizza all’Egizio, ecco quali sono

Fanno il loro debutto a Torino due rassegne che hanno in comune l’amore per la terra, tra storia e innovazione, reso attraverso un format di festival diffuso in luoghi aulici della città. Si tratta della prima edizione del Salone del vino di Torino, un omaggio all’attività vitivinicola del Piemonte, in programma da sabato 4 a lunedì 6 marzo in quattro luoghi simbolo, come il Museo del Risorgimento, la Cavallerizza Reale, Palazzo Birago & Palazzo Cisterna (con un palinsesto OFF, fatto di cene, artisti, degustazioni, scrittori e tanto spettacolo, soprattutto nella sede di Combo). L’altra prima edizione è quella di ColtivaTo, il Festival Internazionale dell’Agricoltura: tre giorni di incontri – dal 31 marzo al 2 aprile – tra conferenze, dibattiti, tavole rotonde, visite guidate, interviste, workshop, spettacoli teatrali, concerti e una rassegna cinematografica, per raccontare l’agricoltura in un grande evento scientifico-divulgativo con cadenza biennale, in altrettanti spazi storici di Torino, alcuni in comune con quelli del Salone del Vino. Vediamo nel dettaglio le location e cosa offrono…

Claudia Giraud

