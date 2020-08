Ancona, Arezzo, Arpino, Bari, Carbonia, Castellammare di Stabia, Cerveteri, Fano, Isernia, L’aquila, Modica, Molfetta, Padula, Palma di Montechiaro, Pieve di Soligo, Pisa, Procida, San Severo, Scicli, Taranto, Trani, Trapani, Tropea, Venosa, Erbania, Verona, Vigevano e Volterra sono le città candidate per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022, titolo istituito dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo nel 2014 con l’obiettivo di “sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione senza conflitti, la creatività, l’innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e, infine, il benessere individuale e collettivo”. Le città selezionate, in realtà, avevano partecipato al bando per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021, ma la pandemia e il conseguente lockdown hanno fatto “scivolare” di un anno la programmazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 – che quindi è stata riconfermata anche per il 2021 –, mentre le 28 città candidate per il 2021 concorreranno per il 2022. La crisi sanitaria in corso ha inoltre portato al conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2023 alle città di Bergamo e Brescia, con un emendamento al decreto Rilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera lo scorso luglio: un modo per far ripartire le due città, tra le più colpite in Italia dal Coronavirus, nel segno dell’arte e della cultura.

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022. LA SELEZIONE

Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena (2015), Mantova (2016), Pistoia (2017), Palermo 2018 e Parma (2020-2021) sono le città finora insignite del titolo che viene conferito per la durata di un anno; la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del progetto. “In tutte le sue edizioni, la Capitale della Cultura ha innescato meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali dei territori”, dichiara il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini. “Non è un concorso di bellezza, viene premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale”. Entro il 12 ottobre la commissione di valutazione definirà la short list delle 10 città finaliste, mentre la procedura di valutazione si concluderà entro il 12 novembre 2020.

– Desirée Maida