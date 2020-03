Nel drammatico diffondersi del contagio dovuto al virus Covid-19, anche gli spazi che fino a ieri erano il tempio vivace di mostre, concerti, eventi artistici e culturali, vengono trasformati in campi di battaglia della lotta alla pandemia: i pazienti ricoverati in terapia intensiva e subintensiva vi vengono trasferiti, laddove gli ospedali delle città raggiungono il punto di saturazione per la mancanza di spazio e posti letto. Mentre le industrie e le grandi multinazionali del lusso e dell’automotive hanno già riconvertito la propria produzione per fornire alle strutture sanitarie litri di gel disinfettante e migliaia tra tute, mascherine e dispositivi medici, questi luoghi vengono trasformati in ospedali da campo. Alla pratica, funziona tutto come in guerra.

L’ESEMPIO DI FIERAMILANO E IFEMA MADRID

Ci stiamo riferendo innanzitutto a FieraMilano che ad aprile (laddove avrebbe dovuto accogliere la fiera miart) potrebbe già ospitare i primi pazienti: una vera struttura ospedaliera da 250 posti che rimarrà in servizio almeno sei mesi, con l’intento di accogliere anche malati provenienti da altre regioni, una volta che la curva del contagio della Lombardia si sarà attenuata. L’esempio della struttura fieristica milanese è stato seguito a ruota anche all’estero, da Ifema, la Fiera di Madrid. L’organizzazione, che già in precedenza era stata attrezzata per l’accoglienza dei senzatetto, ha annunciato la disposizione di un ospedale da campo, che andrà allestito nel minor tempo possibile, capace di contenere ben 5500 pazienti. Una necessità giustificata dal numero esorbitante di decessi (già oltre i 5mila) e di contagi che la capitale e tutto il territorio spagnolo stanno scontando.

COVID-19: ANCHE TORINO SI ORGANIZZA CON STRUTTURE EXTRA

Intanto, anche a Torino si stanno prendendo provvedimenti: il Piemonte, tra le regioni più colpite assieme a Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, potrebbe avvicinarsi presto al collasso delle sue strutture ospedaliere nonostante gli ampliamenti realizzati dall’inizio dell’epidemia. La necessità di svuotamento degli ospedali è massima. Così l’Unità di Crisi della Regione Piemonte, assieme al Comune, alla Prefettura di Torino, alla Fondazione CRT rappresentata dal Presidente Giovanni Quaglia e alla società OGR la Protezione Civile ha avviato, nella mattina del 28 marzo, i sopralluoghi per individuare lo spazio più favorevole ad essere trasformato nei prossimi giorni in ospedale temporaneo: nella rosa di candidati ci sono l’ospedale Maria Adelaide, l’ospedale militare, l’ex caserma di via Asti e le OGR – Officine Grandi Riparazioni. Queste ultime, inaugurate nel 2016, sorgono all’interno di un complesso riqualificato di fine Ottocento, prima destinato alla riparazione dei treni; hub culturale e centro polifunzionale sono state, fino al doloroso lockdown generale, una realtà florida e creativa al servizio della collettività. Purtroppo potrebbero continuare ad esserlo, in funzione di ospedale temporaneo adibito alla cura dei pazienti affetti da Covid-19. Una misura resa necessaria all’interno di uno scenario che assume giorno per giorno i lineamenti di una distopia.

LE DICHIARAZIONI DI OGR

“In questa difficile e drammatica fase emergenziale causata dal Covid19, oggi alle OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino viene richiesto di riparare il bene più prezioso, ovvero la salute delle persone, ed è nostro dovere contribuire affinché ciò avvenga nel modo più rapido ed efficace possibile“, ha affermato in questa occasione il Direttore Generale di OGR e Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci, in piena sintonia con il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia. “Avevamo promesso che le OGR Torino non avrebbero avuto paura di trasformarsi e di plasmarsi per il bene comune. Per questo, con responsabilità e orgoglio, siamo pronti a farle diventare Officine per la salute al servizio della collettività, nella speranza di poterci lasciare tutti presto alle spalle questa emergenza e tornare a riparare idee più forti e determinati di prima“. Nel caso in cui le Officine Grandi Riparazioni venissero selezionate, si parla di iniziare la conversione in ospedale già a partire dai prossimi giorni. Il posizionamento ideale potrebbe essere individuato nella manica nord delle Ogr Cult, fino a poco fa dedicata a dedicata all’arte e ai convegni. Deliberare la scelta finale spetterà tuttavia alla Protezione Civile, che renderà ufficiale la notizia entro lunedì 30 marzo.

