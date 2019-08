Un’accelerazione repentina, quella impressa dal ministro del MiBAC Alberto Bonisoli alla riforma del patrimonio museale nazionale, probabilmente determinata dai rischi dell’instabilità politica. Decisamente improvvisa nei tempi e nelle modalità di attuazione. Sicuramente inopportuna per decisioni di questo peso e che di fatto ha completamente bypassato il territorio, imponendosi su di esso.

Sì, perché è bastata una semplice firma, posta il 13 agosto, a cancellare il Polo museale del Veneto, assimilandolo a quello della Lombardia, entrambi approdati sotto l’egida della nuova Direzione territoriale delle reti museali di Lombardia e Veneto. Un gesto che richiama alla mente metodi vecchi di cinquant’anni e che ha dato vita a un macro-contesto centralizzato, burocraticizzato e totalmente sconnesso da quei territori che invece dovrebbe curare e valorizzare.

STATALIZZAZIONE NOVECENTESCA

Parliamo di un colosso da 29 musei (11 lombardi e 18 veneti) creato e innestato meccanicamente secondo un progetto confuso, privo di logica, senza alcuna strategia né concertazione con i territori coinvolti. Una mostruosità pachidermica, che sa di storia vecchia. Un cambio grave e gravoso di impostazione nei rapporti fra istituti e territori, che lede ogni forma di appartenenza e territorialità culturale a favore di una asettica statalizzazione. E non importa che lo stesso Bonisoli rassicuri che “i musei rimarranno sotto la gestione diretta dello Stato, ma in chiave più moderna, efficiente e semplificata, con una distribuzione più equa delle risorse”: questo resta un intervento compiuto con estrema superficialità e semplicità su un elemento culturale complesso che, assieme agli istituti coinvolti, tocca il tessuto territoriale stesso in cui essi sono inseriti e di cui sono rappresentanza, imponendosi senza alcun dialogo.

CULTURA E TERRITORIO

Tutto questo accade in un momento storico estremamente particolare per la cultura e in particolare per i musei. Un momento complesso, di cambiamento generale dei rapporti tra interlocutori istituzionali, ma colmo di opportunità, con nuovi modelli di governance, nati per offrire l’opportunità a differenti istituti di operare a differenti programmazioni, secondo un più consono adattamento dei tempi e dei territori, ma che in questo caso non vengono minimamente valorizzati, anzi.

Ma il panorama e il peso dei rapporti e delle relazioni tra patrimonio, musei e società è cambiato, e continua a cambiare; gli equilibri si sono spostati e oggi, più che in passato, la centralità del ruolo istituzionale e identitario dei musei viene riaffermato quotidianamente e rivendicato con determinazione dall’intera comunità culturale internazionale: una rivoluzione di indirizzo sostanziale, che mette in luce la crescente volontà di responsabilizzazione sociale cui sono chiamati a rispondere i musei contemporanei.

LA PERDITA DELL’IDENTITÀ LOCALE

In questa cornice, il museo di oggi è specchio del territorio, centro di interpretazione, luogo di produzione, presidio di tutela territoriale attiva. Elemento vivo di valorizzazione e di contatto con i territori in cui nasce e con cui opera. Un contatto unico, produttore di “valore” e attrattività uniche tra luoghi e genti, tra senso di appartenenza e di appaesamento. Ma tale riorganizzazione sostanzialmente nega tutto questo, in quanto il territorio da amministrare, a conti fatti, sarà ampissimo, estremamente complesso e diverso, morfologicamente, fisicamente e culturalmente, per storia e beni.

“Un elemento sociale e culturale che vive tanto nella sua propria dimensione storica quanto in quella proiettata al futuro.”

Così inevitabilmente ogni attività di gestione e coordinamento perderà quell’attenzione specifica all’identità locale che non solo è necessaria al riconoscimento dei beni culturali in quanto tali, ma che ne è l’unica capace di rilevarne e valorizzarne al meglio l’essenza stessa e uno dei tratti che maggiormente caratterizzano il patrimonio artistico italiano: quello della sua diffusione territoriale; un fenomeno che ha ovviamente precise ragioni socio-politiche e culturali e che è strettamente legato alle radici e all’evoluzione di una storia che, nella propria peculiare frammentazione, ha trovato una chiave di inesauribile ricchezza, varietà e continua rigenerazione; frutto di stratificazioni e azioni svolte in modo sostanzialmente dialettico. Un elemento sociale e culturale che vive tanto nella sua propria dimensione storica quanto in quella proiettata al futuro; che non può esser cristallizzato, uniformato, assoggettato e statalizzato scosso com’è a incessanti trasformazioni fisiche, giuridiche e dell’economia, o a quelle della comunità e delle peculiarità dei territori. È cultura, narrazione, riconoscibilità, ma anche bene e soggetto-oggetto giuridico, e come tale è centrale nella definizione e nell’evoluzione sociale identitaria locale. Cosa del tutto ignorata dal provvedimento di riorganizzazione portato avanti dal Ministro Bonisoli.

PER UNA PEDAGOGIA DEL PATRIMONIO

Occorre una posizione nuova verso soggetti e oggetti definiti “culturali”, sicuro, ma non è questa. Oggi occorre andare ben al di là del riconoscimento dato dall’istituzionalizzazione o meno di una collezione museale. Serve una pedagogia del patrimonio che miri a rileggere il legame tutto italiano tra collezioni museali e contesto territoriale, tra patrimoni custoditi e paesaggi della contemporaneità. Lo heritage vero e proprio, inteso come retaggio storico culturale personale ricevuto e da trasmettere, attuata attraverso il riconoscimento del valore personale e comune (anche economico) del bene e della responsabilità che questo comporta.

In questo senso e a questo scopo i poli regionali nacquero come estensione dei poteri dello stato a supporto, per “assicurare sul territorio l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura”, e ancora, “a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all’ambito territoriale di competenza”. Invece, in questo nuovo progetto di accorpamento non si ritrova nulla di tutto questo, anzi, il pensiero che emerge è quello settoriale o, peggio, statale-unilaterale, accentratore e tutt’altro che organico, volto alla distratta ed asettica gestione di un bene comune. Una prospettiva che mina alla base i principi di sviluppo e valorizzazione dei territori attraverso le potenzialità del proprio patrimonio. Un’occasione persa che, anzi, rischia di compromettere ciò che di buono fin qui è stato fatto e il molto altro che si sarebbe potuto fare.

Insomma, se sulla Riforma dei beni culturali in atto in molti avevano esposto perplessità, a questo punto i dubbi trovano ulteriore conferma: purtroppo siamo di fronte a una ennesima riforma di cui non se ne sentiva il bisogno, fine a se stessa, senza coraggio, visione, lungimiranza, che inevitabilmente sarà cancellata dal prossimo ministro. L’ennesimo pasticcio di una politica senza idee, caratterizzata dall’inerzia e dalla scarsa attenzione generale, e in particolare verso un settore, quello culturale, ancora troppo fragile e considerato superfluo per lo sviluppo del Paese.

– Massimiliano Zane