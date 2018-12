Progetto Art Bonus dell’anno: 5 casi di mecenatismo culturale in Italia

Ultime settimane per partecipare alla terza edizione del concorso per il Progetto Art Bonus dell’anno e gratificare così lo sforzo di quanti, mecenati ed enti, hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Il tutto semplicemente mettendo un “mi piace” su un solo progetto tra quelli in gara sulla piattaforma dedicata entro il 6 gennaio 2019. Si tratta, infatti, di un’iniziativa promossa da ALES Spa (Società in house MiBAC responsabile del programma di gestione e promozione dell’Art Bonus) in collaborazione con Promo PA Fondazione LuBeC per premiare il migliore progetto dell’anno, finanziato tramite Art Bonus, la misura fiscale varata nel 2014 per favorire il mecenatismo culturale che dal 2017 si è estesa a tutti i settori dello spettacolo, incluse le orchestre, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, i centri di produzione teatrale e di danza, prevedendo anche lo stanziamento di fondi per promuovere ed incoraggiare le attività culturali nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma. Ad oggi, di questo provvedimento hanno beneficiato oltre 1.500 enti, più di 9.700 mecenati, per un totale di oltre 1.800 interventi su tutto il territorio nazionale e una raccolta complessiva che ha superato la soglia dei 305 milioni di euro. Sono 115 i progetti in gara in questa nuova edizione del concorso, selezionati tra quelli che hanno chiuso la raccolta fondi tra l’1 settembre 2017 e il 31 agosto 2018, localizzati in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Eccone alcuni esempi nel dettaglio…

– Claudia Giraud

https://artbonus.gov.it/il-concorso.html