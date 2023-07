Dopo la chiusura di Zeno X Gallery, arrivano ancora news da Anversa. E stavolta si tratta per fortuna di nuove aperture, perché la famosa Tim Van Laere Gallery sta infatti per aprire una seconda galleria con sede a Roma.

La nuova sede a Roma di Tim Van Laere Gallery di Anversa

L’annuncio è di qualche giorno fa, se ne trova traccia anche sugli account social di Tim Van Laere, mentre ancora non è stata resa pubblica la data ufficiale di inaugurazione. Ad attrarre la galleria belga di Tim Van Laere sembra sia stato il fascino e la stratificazione storica della Capitale. “Un campo di battaglia per l’arte”, commentano dalla galleria, “che invita gli artisti contemporanei a tener sempre aperto il dialogo costruito attraverso la città”. E, tra chiese e palazzi, la scelta per il nuovo spazio è ricaduta infine sul seicentesco Palazzo Donarelli Ricci in via Giulia, uno degli assi principali della Roma rinascimentale, dove visse anche Raffaello.

Via Giulia a Roma, dove aprirà la sede della galleria Tim Van Laere

La galleria Tim Van Laere da Anversa a Roma

In arrivo dunque prossimamente a Roma, la Tim Van Laere Gallery ha un percorso più che consolidato nel sistema dell’arte internazionale. Fondata nel 1997 ad Anversa, nel 2019 ha trovato una nuova casa di oltre 1000 metri quadrati e progettata da OFFICE Kersten Geers David Van Severen nel distretto di Nieuw Zuid, dove stanno prendendo corpo nuovi progetti urbanistici e architettonici improntati alla sostenibilità ambientale. La galleria rappresenta attualmente artisti belgi come Rinus Van de Velde, Ben Sledsens e Bram Demunter, ma non solo, ovviamente. E tra i nomi più noti della sua scuderia si contano, tra gli altri, autori di gran rilievo come Adrian Ghenie, Leiko Ikemura, Jonathan Meese e i Gelitin. E proprio su una stretta e costante vicinanza ai suoi artisti ha sempre scommesso Tim Van Laere, pronto ora a una nuova sfida internazionale in Italia.

Cristina Masturzo

https://www.timvanlaeregallery.com/