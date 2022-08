In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. Con Massimiliano Fuksas e Chiara Sbarigia parliamo di architettura e cinema, tra spazio del corpo e luoghi della mente. Parliamo della fascinazione del cinema che introduce nell’architettura concetti di montaggio, piani sequenza, molteplici punti di vista, in un percorso che accumula esperienze. Dell’osmosi tra architettura e cinema come annullamento della materia, della cultura come connessione e sovversione, dell’interazione tra idee vecchie e nuove. Una produzione cinematografica racconta la società che la esprime perciò è importante la presenza di produzioni italiane ed europee. L’architettura come arte della pace.

CHIARA SBARIGIA PER CONTEMPORANEAMENTE PODCAST

Chiara Sbarigia è Presidente di Cinecittà S.p.A. Nata a Roma, laureata in lettere a pieni voti, è un’esperta conoscitrice del settore della produzione audiovisiva italiana e internazionale. Nel 1994 inizia il percorso professionale all’interno dell’APA, la maggiore associazione di produttori dell’audiovisivo, di cui è stata nominata direttore generale nel 2003. Dal 2020 è presidente dell’APA Service, e tesoriere del CEPI Coordinamento Europeo dei Produttori Indipendenti. Direttrice operativa del Roma Fiction Fest e del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo per diverse edizioni, è giurata nelle ultime edizioni del Festival delle serie-tv di Montecarlo, e molto altro.

MASSIMILIANO FUKSAS PER CONTEMPORANEAMENTE PODCAST

Massimiliano Fuksas (Roma, 1944) architetto e designer di fama internazionale con Studi a Roma, Parigi e Shenzhen. È stato Visiting Professor presso diverse università come la Columbia University di New York, l’École Spéciale d’Architecture di Parigi, l’Akademie der Bildenden Künste di Vienna e Stoccarda. Realizza 83 grandi progetti tra Italia, Francia, Olanda, Germania, Cina, USA, Giappone, Regio Unito, Israele, Georgia, Russia, Australia. Autore di opere pubbliche come: Fiera Rho-Pero di Milano, Centro Congressi EUR di Roma, Aeroporto di Shenzhen, dedica particolare attenzione ai problemi urbani nelle grandi aree metropolitane. È stato direttore della VII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. Grand Prix National d’Architecture Française, e Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, è membro delle Accademie di Architettura di Parigi e di Sofia.

-Mariantonietta Firmani