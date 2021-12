Roma: alla Nuvola di Fuksas la fiera Più libri più liberi. Appuntamenti e programma

Torna a Roma alla Nuvola di Fuksas – animata pochi giorni fa dalla prima edizione della fiera d’arte moderna e contemporanea e da concerti di nuovo al 100% di capienza come quello di Patti Smith – Più libri più liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria promossa e organizzata dall’Associazione Italiana editori (AIE), che si svolgerà dal 4 all’8 dicembre 2021. Per la ventesima edizione della fiera il tema scelto è la Libertà, concetto declinabile in diverse sfumature: a un parterre di ospiti è stato chiesto di portare con sé un volume speciale, rivelatosi significativo nella loro vita, sprone per superare barriere e tabù. I libri raccolti verranno destinati a quei luoghi dove la libertà rimane sospesa: le carceri. I volumi raggiungeranno così 17 Istituti per la Giustizia Minorile e di Comunità del territorio.

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 2021. GLI OSPITI

Tra gli ospiti della ventesima edizione della fiera sono il Premio Nobel Mario Vargas Llosa; Guadalupe Nettel, indagatrice dei sentimenti e dell’animo umano; Alessandro Baricco; Melania Mazzucco, autrice dell’Architettrice, il romanzo su Plautilla Bricci alla quale è dedicata una mostra alla Galleria Corsini di Roma, de La Passione di Artemisia, de La lunga attesa dell’angelo; Roberto Saviano; Michela Murgia – uno dei suoi ultimi volumi è Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più oltre a Morgana. L’uomo ricco sono io scritto con Chiara Tagliaferri -; Zerocalcare – la sua serie prodotta da Netflix Strappare lungo i bordi è al momento la più vista in Italia -; Silvia Ronchey (autrice di Ipazia. La vera storia); Vera Gheno – tra gli altri suoi scritti Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole –; Riccardo Falcinelli – autore di Critica portatile al visual design, di Figure e di Cromorama -; Michela Marzano; Francesco Piccolo; Donatella Di Pietrantonio; Stefano Bartezzaghi; Paolo Di Paolo.

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 2021. GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Numerosi gli appuntamenti in programma, tra tutti segnaliamo la lettura di Ascanio Celestini dei brani dallo spettacolo “Museo Pasolini”, in omaggio a Pier Paolo Pasolini di cui tra qualche mese ricorrerà il centenario della nascita; Quanto sei bella Roma, tra Storia e Canzoni d’autore, appuntamento dedicato al fascino “musicale” dei quartieri romani, con i racconti di Luca Barbarossa, Carl Brave e Francesca Reggiani. Quest’anno, inoltre, la fiera dedica grande attenzione all’editoria per ragazzi: saranno allestite alcune mostre proprio tenendo in considerazione la fascia di lettori più giovani, come La torta è troppo in alto!, allestita nell’Area Nati per Leggere – NPL (per i bambini tra 0 e 6 anni); Beaver, come castoro, per bambini dagli 8 anni in su, e Bao presenta Geist Maschine volume 1. Verranno organizzati appositi laboratori didattici interattivi nell’Area bambini e ragazzi come Tra Scienza e arte. Libri illustrati che raccontano il mondo (6 dicembre, ore 17.30, fascia 7-11 anni), in collaborazione con diversi partner come il Laboratorio d’arte di Palazzo delle Esposizioni. Inoltre è stato lanciato un concorso digitale rivolto agli studenti, Più libri junior. Si può aderire in solitaria o con tutta la classe, componendo un testo di massimo 5000 battute, spazi inclusi, ispirato al tema della libertà. Verranno selezionati 6 testi; i vincitori riceveranno in premio una selezione di libri che gli verranno spediti direttamente a casa.

EDIZIONI LA BIENNALE DI VENEZIA PRESENTE A PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI

Edizioni La Biennale di Venezia arriva per la prima volta a Più libri più liberi. La Biennale ha affidato inizialmente la realizzazione dei propri cataloghi a stamperie e tipografie (ad esempio Carlo Ferrari e Lombroso), e fino alla metà degli anni Settanta è stata anche Editore delle proprie pubblicazioni. Per un breve periodo – dal 1976 al 2016 – si è affidata a Electa e Marsilio e dal 2017 è tornata ad essere indipendente, pubblicando i cataloghi ufficiali delle proprie Mostre e Festival Internazionali.

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 2021. I TALK

Tra i talk in programma, infine segnaliamo il 4 dicembre La lettura nella prima infanzia alle 15:30 e Carta vince, carta perde alle 17, sul problema della penuria di questa materia prima e sul rincaro dei prezzi; Chi è il lettore di fumetti in Italia? alle 11 di domenica 5 dicembre; I mestieri del fumetto (ovvero: tutto ciò che posso fare se non so scrivere né disegnare) alle 18.30 di lunedì 6; Audiolibri e podcast: l’inizio di una nuova era alle 15:30 di martedì 7.

– Giorgia Basili

